Uzun süredir devam eden bir seriye sahip Amerikan Güreşi temalı oyun WWE 2K, WWE’nin CFO’su Frand Riddick tarafından yapılan açıklamaya göre iptal edildi. Geliştiricilerin 1 sene fazladan çalışıp WWE 2K22’yi çıkarması bekleniyor.

2K Games’in her sene çıkardığı Amerikan Güreşi temalı oyun WWE 2K’nın bu yıl yeni bir oyunla gelmeyeceği açıklandı. Zaten oyunun bir süredir iptal edileceği konuşuluyordu, bugünse 2K Games’in ana şirketi Take-Two Interactive ve WWE CFO’su Frand Riddick’ten açıklama geldi. Riddick, WWE 2K21’in piyasaya sürülüp sürülmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt olarak “bu yıl yeni oyun lansmanı olmayacak” dedi.

Oyunun iptal edilmesinin ardındaki sebeplere baktığımızda, ilk başta WWE 2K20’nin teknik yetersizliği geliyor. Oyunda pek çok harekette sorunlar çıkıyor ve bu sebeple oyuncularda isteksizlik oluşuyordu. Oyunun iptal haberi, aslında geçtiğimiz günlerde WWE 2K serisinin eski yazarı Justin Leeper tarafından sızdırılmıştı. Bu duyuruyla birlikte Leeper’ın 2K’daki kaynaklarının sağlam olduğu doğrulanmış oldu.

WWE 2K22 çıkacak

2K Games, 2021’i es geçiyor olsa da WWE serisini tamamen bitirmek istemiyor. Şirket, bu seneyi es geçip sonraki sene, üzerinde daha uzun süre çalışılmış bir WWE oyunu çıkarmak istiyor. Bu sayede kaybedilen oyuncu kitlesi de geri kazanılmış olacak.

Oyunun neden iptal edildiği resmi olarak açıklanmadı, ancak ortada bazı bilgiler bulunuyor. İlk olarak WWE 2K20’deki hataların yeni oyunda tekrarlanması istenilmiyor. Ayrıca koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok şirkette olduğu gibi 2K Games’te de koordinasyon sorunları oluşuyor. Belki de bu karar 2K’nın WWE oyunu için olumlu bir sonuç olmuştur.