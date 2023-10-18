X, 2 Ülkede Tamamen Ücretli Oldu: Amaç, Botlarla Mücadele!

X, botlarla mücadele kapsamında 2 ülkede tamamen ücretli oldu. Elon Musk ve ekibi, Yeni Zelanda ile Filipinler'de, kullanıcılardan sembolik bir ücret alacak. Ödeme yapmayan kullanıcı, X'te sadece gönderi okuyabilecek.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X -eski adıyla Twitter-, tüm kullanıcıları ilgilendiren yeni bir dönemi resmen başlattı. Elon Musk ve ekibi, iki ülkede X'i tamamen ücretli hâle getirdi. Aslında bu beklediğimiz bir şeydi. Elon Musk, botlarla mücadele etmenin tek yolunun, sembolik de olsa para toplamak olduğunu zaten söylemişti. Elon Musk'a göre kredi kartı kullanımı, bot orduları kurulmasının önüne büyük bir set çekecekti.

X'in yeni kararı, ilk olarak Yeni Zelanda ve Filipinler'de test edilmeye başladı. Sadece yeni hesaplara odaklanan bu yeni sistem, yeni bir hesap açan kullanıcının paylaşım yapmak ve diğer gönderilerle etkileşime girmesi için yıllık 1 dolar ödeme yapmasını gerektirecek.

Sadece gündemi takip etmek isteyen kullanıcı, ödeme yapmayacak!

Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni bir X hesabı açan kullanıcı, ilk aşamada bir ödeme yapmayacak. Ancak ödeme yapmayan kullanıcı, bazı kısıtlamalarla karşılaşacak. Bu bağlamda; ücretsiz kullanıcılar gönderi paylaşamayacak, beğeni ve yorum yapamayacaklar. Sadece hesap takip edip, gönderi okuyabilecekler. Yıllık 1 dolar ödemeyi kabul eden kullanıcı ise bugün tüm X kullanıcılarına sunulan özelliklerden faydalanabilecek. X Premium aboneliği kapsamındaki ekstra özellikler için yine abonelik satın alınması gerekecek.

X'in "Not A Bot" olarak isimlendirdiği program, iki aşamalı olacak. X'te yeni hesap açan kullanıcı, önce telefon numarasını doğrulayacak. Ardından da kredi kartı bilgilerini girerek, 1 dolarlık ödeme yapacak. X, söz konusu ülkelerde bot hesap sayısının nasıl değiştiğine ilişkin veri paylaşacağını da söyledi. Eğer bu sistem başarılı olursa tüm ülkelere yayılacak.

Elon Musk'ın konuyla ilgili açıklaması için: