Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki ofisini derhal kapatma kararı aldığını açıkladı.

X'in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından yapılan açıklamada, X'in Brezilya'daki ofisini derhal kapatacağı açıklandı. Bu durumun sebebi ise Brezilya'nın X'in ülkedeki yasal temsilcilerine yönelik hapis tehditi olarak gösterildi.

Açıklamada, Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymaması hâlinde "tutuklamakla tehdit ettiğini" belirtti. Açıklamada Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı ifade edilirken, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararın nedeni olarak "personelin güvenliği" gösterildi

X'ten yapılan açıklamada, personelin güvenliğini korumak amacıyla Brezilya ofisinin "derhal geçerli olmak üzere kapatılması" kararı alındığı ifade edildi. Ayrıca X'in Brezilya'da kullanılmaya devam edileceği belirtildi. Durumun sorumluluğunun da yalnızca Morales'e ait olduğunu ifade etti.

Elon Musk da konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Musk, "Brezilya'daki X ofisini kapatma kararı zordu ancak Morales'in (yasadışı) gizli sansür ve özel bilgi teslim taleplerine boyun eğseydik, hareketlerimizi utanmadan açıklayamazdık." ifadelerini kullandı. Brezilya yargısı ile X arasındaki bu gerilimin nasıl çözüleceği ise şimdilik bilinmiyor.