X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, Türkiye özelinde sansür talebine yönelik bir duyuru yaptı.

Elon Musk’ın konuşma özgürlüğü konusundaki duruşunu hepimiz biliyoruz değil mi? Zaten en başta Twitter’ı satın aldığında da amacı, platformu konuşma özgürlüğünün olduğu bir alana dönüştürmekti. Şimdiyse bu vizyon, aynı platformda X adı altında devam ediyor. Tabii Twitter’ı özleyenlerin bu durumla mücadele ettiğini de görüyoruz.

Önceki dönemde, özellikle siyasi konularda pek çok paylaşım sansürleniyordu. Burada Twitter politikalarından çok siyasilerin talepleri ve para cezaları büyük rol oynuyordu. Tabii bu durumun, aşağı yukarı her ülkede kendini gösterdiğini belirtelim. Fakat bu sefer, X’in uluslararası ilişkiler bölümünün yaptığı duyuru vesilesiyle bizim ülkemize odaklanacağız.

Yaklaşık 45 paylaşım, maden kazası konusunda hükümeti eleştiriyor.

Türkiye'de, bu mücadelenin önemini bir kez daha teyit eden önemli bir karar aldık.” “X, kullanıcılarımızı devlet sansüründen korumak için dünya çapında düzenli olarak yasal itirazlarda bulunuyor. Bu hafta, bu mücadelenin önemini bir kez daha teyit eden önemli bir karar aldık.”

“Türk hükümeti daha önce, trajik heyelan olayında hükümetin rolünü eleştiren, üçü muhalefet partisi liderine ait olmak üzere yaklaşık 45 paylaşımın kaldırılmasını talep etmişti. Hükümet, paylaşımların kaldırılması yönündeki emirlere uymamamız halinde, X'i önemli para cezalarıyla tehdit etmişti.”

“X mahkemede itiraz etti ve bu hafta Mahkeme, söz konusu gönderilerin ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında korunduğuna karar vererek hükümetin taleplerini geçersiz kıldı.”

“Bu sonuç, X'in kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını dünya çapında koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha doğrulamaktadır ve biz, kullanıcılarımızın özgür ifadelerini savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz.”

Mahkemenin verdiği karar (X'in paylaşımı):

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?