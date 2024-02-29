X'in Spaces özelliğine kamera açma desteği geldi. Kullanıcılar artık, Spaces sohbetleri sırasında canlı yayın yapabilecekler. Şimdilik iOS sürümde bulunan özellik, yakında Android ve web sürüm için de gelebilir.

Şimdilerde X olarak andığımız dünyanın en popüler mikroblog platformu, Twitter olarak isimlendirildiği dönemlerde canlı yayınlar için "Periscope" uygulaması sunuyordu. Periscope, kullanıcıların canlı yayın yapmalarını sağlıyordu. Gelen son haberler, Elon Musk yönetimindeki platformun yeniden eskiye döndüğünü ve Periscope benzeri bir canlı yayın deneyimi sunmaya başladığını gösteriyor.

X geliştiricileri, yaptıkları bir çalışma ile platformun sesli sohbet odası olarak bilinen Spaces'a kamera açma özelliği getirdiler. Şimdilik sadece X'in iOS sürümünde görülen yeni özellik, bir canlı yayın başlatan kullanıcının kamera açmasını sağlayacak. Ancak bu özelliğin Periscope'ten en büyük farkı, diğer kullanıcıların kamera açmalarına izin vermiyor olması. En azından şimdilik.

X'in yeni özelliği böyle görünüyor:

Bir Spaces oturumu başlatmak isteyen kullanıcı, yayını başlatmadan önce kamera açıp açmayacağına ilişkin butonu kullanacak. Özelliği aktif eden kullanıcı, ön veya arka kamerayı kullanarak canlı yayın yapabilecek. Edinilen bilgilere göre canlı yayınlar, yatay ve dikey olarak da pozisyonlandırılabilecek. Ancak şunu belirtmekte fayda var; Spaces oturumunda başlatılan video, daha sonra profilde paylaşılamayacak. Kullanıcının, bunu yapabilmesi için üçüncü taraf kaydedici uygulamaya ihtiyacı olacak.

Bu arada; X'in zaten bir canlı yayın özelliğine sahip olduğunun altını çizelim. Kullanıcılar, başlatılan bir canlı yayına katılıp, yorum paylaşabiliyor veya kalp emojisi gönderebiliyorlar. Bu haberimizde bahsettiğimiz yeni özellik, sadece Spaces kapsamında kullanılacak.