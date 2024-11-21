Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI, son yatırım turunu tamamladı. Bu yatırım turu ile xAI, 50 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bu para, Elon Musk'a X'e döktüğü 44 milyar doları unutturacak gibi görünüyor.

Elon Musk tarafından kurulan ve henüz daha çok X'in bir uzantısı gibi görünen yapay zekâ girişimi xAI, son finansman turunu 50 milyar dolarlık değerleme ile tamamladı. Böylelikle xAI, Elon Musk'ın X için döktüğü paradan daha değerli hâle gelmiş oldu. Üstelik X, Elon Musk döneminde ciddi değer kaybetmiş durumda.

xAI, beklentileri aşan bir büyüme durumuna sahip gibi görünüyor. Zira girişim, bundan sadece birkaç ay önce 25 milyar dolar değerlemeye sahipti. Yapılan yatırım turları ile toplam değerleme, iki katına çıkmış oldu.

xAI, elindeki parayı NVIDIA'ya verecek

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre xAI, elindeki para ile NVIDIA'nın kapısını çalacak. Bu bağlamda; Elon Musk ve ekibinin NVIDIA'dan 100 bin kadar yeni çip alacağı, bu çiplerle yapay zekâ modellerinin eğitileceği söyleniyor. Ancak taraflar arasında nasıl bir anlaşma yapılacağı şimdilik belli değil.

Bu arada; xAI'ın önümüzdeki ay çok büyük duyurular gerçekleştireceğini de söyleyelim. Hatta Elon Musk'a göre "Grok" isimli dil modelinin üçüncü sürümü, "dünyanın en güçlü yapay zekâsı" olacak. Eğer bu gerçekleşirse yatırımcılar, xAI'a daha fazla ilgi gösterebilirler. Bu da girişimin, OpenAI'a daha sıkı bir rakip olmasını sağlayabilir.