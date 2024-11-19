OpenAI CEO'su Sam Altman, San Francisco Belediyesi bünyesinde görevlendirildi. Altman, bu görevden memnun olduğunu söyledi. Peki Sam Altman, bir siyasetçi olarak ne yapacak?

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, şirketteki CEO'luk görevinin yanı sıra artık siyaset sahnesinde de rol alacak. San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie, Sam Altman'den aktif olarak yardım alacak. Peki Sam Altman'in belediyedeki rolü tam olarak ne olacak?

San Francisco, dünyanın en büyük teknoloji merkezi olan Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapıyor. Ancak Silikon Vadisi bünyesindeki firmalar, giderek kent merkezine yaklaşıyor ve bu da bazı toplumsal sorunlara yol açıyor. İşte San Francisco Belediyesi Denetim Kurulu bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan Sam Altman, toplumsal sorunların çözülmesi için çalışacak.

Sam Altman, aldığı görevden dolayı mutlu

Konuyla ilgili açıklama yapan OpenAI CEO'su, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı: Hem sevdiğim hem de OpenAI'ı başlattığım şehre yardımcı olacağım için mutluyum.

Bu arada; Sam Altman, aldığı görevde tek başına olmayacak. Kurulacak ekip, 7 eş başkandan oluşacak. Bakalım Sam Altman, siyaset sahnesinde herhangi bir başarıya imza atabilecek mi...