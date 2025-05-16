Grok, son günlerde X'teki yanıtlarında alakasız olsa bile Güney Afrika'daki "beyaz soykırımı" iddialarıyla ilgili şeyler söylüyordu. Geliştirici xAI, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, X üzerinden herkes tarafından erişilebilir durumdaydı ve kullanıcıların çok işine yarıyordu. Ancak sohbet botu, son günlerde ilginç bir durumla gündeme geldi. Çarşamba günü başlayan bu olayda Grok, onlarca gönderinin altında yanıt verirken Güney Afrika’da “beyaz soykırımı” iddialarıyla ilgili bilgiler vermeye başladı. Alakasız gönderilerde bile bu konudan bahsettiği görüldü.

Bu tuhaf durum tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti ve tepki aldı. Grok, verdiği yanıtlarda bu iddiaları “gerçek” kabul etmek için talimat aldığını bile belirtti. Tartışmalar devam ederken xAI’dan konu hakkında nihayet açıklama geldi.

xAI’a göre yetkisiz erişim nedeniyle Grok’un böyle cevaplar verdi

xAI, resmî X hesabından yaptığı açıklamalarda 14 Mayıs günü Grok yanıt botunun X’teki sisteminde yetkisiz bir değişiklik yapıldığı belirtildi. Yapılan değişikliğin, botu politik bir konu hakkında belli bir yanıt vermeye yönlendirdiği söylenirken durumun xAI’ın politikalarını ve temel değerlerini ihlal ettiği ifade edildi.

Şirket, olay hakkında bir soruşturma yürüttüklerini sözlerine eklendi. Bu kapsamda Grok’un şeffaflığını ve güvenilirliğini artırarak benzer olayların önüne geçmek için yeni önlemler uygulamaya başladıkları da açıklamalar arasında yer aldı. İşe yarayıp yaramayacağını zamanla göreceğiz. Yapılan değişiklikler şu şekilde:

Benzer bir olay yaşanmaması için Grok’ta alınan yeni önlemler