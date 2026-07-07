SpaceX'in satın aldığı xAI firması, ismini ve logosunu değiştirdiğini duyurdu.

Yakın zamanda tarihin en büyük halka arzını gerçekleştiren Elon Musk yönetimindeki uzay devi SpaceX, yapay zekâ konusunda da öne çıkan bir firmaydı. Öyle ki şirketin geçtiğimiz şubat ayının başında yine Elon Musk’a ait olan ve Grok’u geliştiren xAI firmasının tüm haklarını satın aldığını görmüştük. Bunun yanı sıra xAI’a katkı sağlamak için yapay zekâ devi Cursor’u da 60 milyar dolara bünyesine katmıştı.

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Şimdi ise xAI yapay zekâ firmasıyla alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin resmî hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım ile gelen duyuruda, xAI’ın isminin ve logosunun değiştiği duyuruldu.

xAI, SpaceXAI oldu

xAI, bir yeniden markalaşma sürecine girdi. Bu kapsamda da firmanın isminin artık SpaceX’ten ilham alan şekilde “SpaceXAI” olarak güncellendiği 6 Temmuz günü yapılan bir paylaşımla açıklandı. SpaceXAI ismini içeren yeni logo da X üzerinden paylaşılan videoyla gösterildi.

Direkt olarak SpaceX’i çağrıştıran bir logo ve isme sahip olduğunu söyleyebiliriz. xAI’ın 250 milyar dolar civarında değeri var. SpaceX ise 1 trilyon dolar civarında. İkisi toplamda 1,25 trilyon dolarlık bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Ayrıca dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan X de aynı çatı altında faaliyet gösteriyor. Firma; SpaceXAI ismiyle yapay zekâ alanında en üstlerde yer almaya çalışan bir firma olmaya çalışacak. Ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.