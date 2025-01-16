Microsoft, Xbox kullanıcılarının kendi konsollarını tamir etmesine izin verecek. Konsollarını tamir etmek isteyenlere tüm gerekli parçalar ve onarım kılavuzları sağlanacak.

Her şirket gibi Microsoft da sürdürülebilirlik konusunda adımlar atmaya çalışıyor. Şimdi ise şirket, Xbox tarafıyla ilgili bir duyuru yaptı. Şirket, konsollarının tamir sistemine bazı yenilikler getirdiğini duyurdu.

Açıklamalara göre artık kullanıcılar, Microsoft Store veya iFixit gibi yerlerden Xbox Series X/S konsollarının parçalarını alabilecekler. Ayrıca cihazlarını tamir ettirebilecekleri yerlerin sayısı da artırılacak. Tabii bu duyurunun ABD özelinde olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kullanıcılar konsolları kendileri tamir edebilecek

İlgili yerlerden Xbox Series X/S parçalarını aldıktan sonra konsollarınızı garanti dışında olsa bile kendiniz tamir edebileceksiniz. Microsoft, şimdiye kadar mağazasında sadece kontrolcü parçaları satıyordu ancak artık konsolların her bir parçasını satmaya başladı.

Ayrıca adım adım onarım kılavuzları ve iFixit’ten Xbox alet takımı da almak mümkün hâle geldi. Yani kısacası kullanıcılar, Xbox’larına bir şey olduğunda direkt olarak her bir malzemeye ve bilgiye sahip olarak tamir işlemini gerçekleştirebilecekler.

Şirket, hem Xbox tamir ettirilebilen yerlerin sayısını artırıp hem de kullanıcıya kendi tamir etme imkânı sunmasıyla konsolların ömürlerini uzatmaya, atıkları azaltmaya ve yeniden kullanımı teşvik etmeye çalıştığını söylüyor. Böylece çevresel etkilerini azaltacaklarını da ekliyor.