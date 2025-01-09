Xbox, sevilen ödül programına büyük yenilikler getirdi. Artık oyunseverlere daha fazla ödül kazanmanın yolları sunulacak. 18 yaş altı olanlar ise programdan yararlanamayacak.

Xbox, 2013 yılından beri “Rewards with Xbox” ismi verilen bir programa sahipti. Bu program, oyuncuların Xbox konsolları yoluyla özel puanlar kazanmalarını sağlıyordu. Puanlar da sonrasında hediye kartlarında, Game Pass’te ve oyunlarda kullanılabiliyordu.

Microsoft, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada bu ödül sistemine büyük yenilikler getireceğini duyurdu. Ödül programı, artık çok daha büyük hâle geldi.

Ne gibi yenilikler var?

Rewards with Xbox, ilk kez Windows 10 ve 11’deki Xbox PC uygulamasına gelecek. Önceden ilerlemeyi sadece mobilden veya konsoldan takip edebiliyordunuz. Ayrıca PC Game Pass aboneleri, Game Pass görevleri ile ilk kez puan kazanabilecekler.

PC’deki kullanıcıların puan kazanmaları için her gün minimum 15 dakika oyunları oynaması gerekecek. 10 puan kazanacaklarını belirtelim. Yedi gün içinde 5 gün bunu yapabilirlerse de haftalık seriye dahil olabilecekler. Geri dönen haftalık seri sistemi, ne kadar oynarsanız o kadar çok puan kazanmanızı sağlıyor.

Aynı kurallar konsol tarafındaki Game Pass görevlerinde de geçerli. Eğer konsoldaysanız yine en az 15 dakika oynamanız gerekecek. Yani bir oyunu artık açıp hemen kapatmaya gerek olmayacak.

Bunun dışında 2 farklı aylık sistem de var. Birinde ayda 4 farklı Xbox Game Pass oyununu en az 15’er dakika oynayarak puan kazanabiliyorsunuz. Diğerinde ise bu sayı 8 farklı Xbox oyununa çıkıyor.

Yaş sınırından da bahsetmek gerekiyor. Microsoft’un açıklamasına göre artık Xbox ödül programıyla puan kazanmak isteyenlerin 18 yaş üstü olması gerekecek. 18 yaşın altındaki oyuncular ödül kazanamayacaklar. Eğer ödül kazanmak istiyorlarsa ebeveyn iznine ihtiyaçları olacak.