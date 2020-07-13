Xbox Patronu: Konsola Özel Oyunlar Oyunculuk Doğasına Aykırı

Xbox'ın patronu Phil Spencer, verdiği bir röportajda oyunculuk dünyasıyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Spencer, konsola özel oyunların oyunculuğun doğasına aykırı olduğunu söyledi.

Sony ve Microsoft, bu sene içerisinde yeni nesil oyun konsollarını oyunculara sunmaya hazırlanıyor ve şirketlerin, yeni nesille birlikte farklı stratejileri benimsediği de görülüyor. Sony yöneticilerinden Jim Ryan, PlayStation 5 özel oyunlarının duyurulmasından önce bir yayında organizasyonun "nesillere inandığını" söylerken yeni nesil konsolun, bir önceki nesilde var olmayan özelliklere ve faydalara sahip olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Microsoft tarafındaysa Sony'ye nazaran farklı bir strateji güdülüyor. Şirket, Game Pass abonelik sistemini merkeze taşıyor. Xbox One için ise en bir yıl daha birinci parti oyunlar çıkmaya devam edecek. Microsoft yöneticisi Phil Spencer, oyunları belli bir donanıma hapsetmenin oyunculuğun doğasına karşı olduğunu dile getirdi.

Konsola özel oyunlar

Games Industry sitesine röportaj veren Spencer, PlayStation 5'in SSD'sinin, Jim Ryan'ın ve Mark Cerny'nin ekibiyle birlikte odaklandıkları alanların alkışlanması gerektiğini söyledi. Spencer, kendilerinin de yeni nesilde odaklandıkları yükleme süreleri, sahnenin doğruluğu, kare hızı, gecikmeler gibi şeylerin de alkışlanması gerektiğini ifade ederken bunların, insanları oynamaktan dışarı atmaması gerektiğini söyledi.

Donanımlar konusuna değinen Spencer, PC'deki donanım seçimi çeşitliliğinin piyasada bulunan PC oyunlarındaki yüksek orandaki aslına uygunluktan geri tutmadığını söyledi. PC oyunlarındaki yüksek aslına uygunluğun, oyunlarda görülen her şeyle rekabet edebileceğini söyleyen Microsoft yöneticisi, geliştiricilerin donanımlar arasında çalışacak oyun, oyun motoru ya da ekosistem yaparken görmedikleri fikrin bu olduğunu dile getirdi.

Spencer, sonuç olarak oyunculuk dünyasıyla ilgili olarak "Oyunculuk; eğlence, topluluk, şaşırtma, yeni hikâyeler öğrenme, yeni perspektifler kazanma hakkında. İnsanları, bu oyunları deneyimlemekten uzaklaştırmayı oyunculuğun söylediği şeyin tam tersi olarak görüyorum. Ya da birisini benim cihazımı, benim istediğim zamanda satın almaya zorlamak olarak buluyorum" dedi.

Peki, siz Spencer'ın bu düşünceleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Spencer haklı mı yoksa sadece şirketinin benimsediği stratejiye uygun şeyler mi söylüyor?