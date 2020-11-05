Xiaomi, Yeni Bir IoT Platformu Olan Xiaomi Vela’yı Yayınladı

Xiaomi yeni bir ekosistem platformu olan Xiaomi Vela’yı yayınladı. Bu işletim sistemi NuttX OS üzerine inşa edildi.

Çin’in önde gelen üreticilerinden biri olan Xiaomi, MIDC 2020 etkinliğinde ekosistemi için yeni bir ekosistem ürünleri yazılım platformu yayınladı. Bu platform sayesinde firma, tüm ekosistem teknolojilerini tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor.

Xiaomi’nin IoT Platformu Genel Müdürü Fan Dian, “Vela”nın Latince’de yelken açmak anlamına geldiğini ifade etti. Buna uygun olarak da firma farklı platformlardan geliştiriciler ile çalışmayı amaçlıyor. Dian ileride bu platformu akıllı saatlere, fitness takip cihazlarına ve akıllı hoparlörlere de yaymak istediklerini söylüyor.

Xiaomi Vela nedir?

Xiaomi Vela, açık kaynak kodlu gömülü işletim sistemi NuttX üzerine geliştirilmiş olan bir ekosistem yazılım platformudur. Bu platform temelde üç kısma ayrılıyor. Bunlardan en altta NuttX Kernel bulunurken ona geliştirici araçları ve üst katmandaki Vela uygulama çerçevesi eşlik ediyor.

NuttX Kernel temel olarak görev sıralam platformlararası iletişim, dosya sistemi ve diğer işletim sistemi fonksiyonlarını yürütüyor. Ek olarak cihaz sürücüleri, TCP/IP protokolleri, güç yönetim bileşenleri gibi farklı fonksiyonlar da burada bulunuyor.

Xiaomi Vela çerçevesi ise kendi içinde iki katmana sahip. Bu katmanlardan üst katman farklı ekosistem platformlarına göre ayrılıyor. Daha alt katmanda ise ORA, GUI, yerel depolama gibi daha temel özellikler yer alıyor.

Önizleme programı başlıyor

Xiaomi Vela özellikle de hedeflediği IoT alanında pek çok çiple çalışabiliyor. Böylece bu platform ile farklı MCU donanımları, yazılımları ve iletişim protokolleri bir araya getirilebiliyor. Firma ise ana senaryoda her uygulamayı desteklemeyi hedefliyor.

Fan Dian konuşmasında ayrıca Xiaomi’nin ekosistem ürünlerinin sayısının da 271 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Firmanın AIoT platformunda 3800 partneri bulunuyor. Xiaomi, Vela önizleme programını da bugünden itibaren erişime açtı. Hem parça üreticileri hem de geliştiriciler platforma davet edildi.