Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni ortaya çıkan bir patente göre beyin hastalıklarına ve mental hastalıklara çare bulacak bir gözlük geliştiriyor. Gözlüğün çıkıp çıkmayacağı elbette kesin değil.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugüne kadar günlük hayatımızın neredeyse her noktasında kullanabileceğimiz ürünlerini piyasaya sürdü. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirket, kullanıcıların gözünü mavi ışıktan koruyan bir gözlüğünü dahi piyasaya sürmüştü. Fakat Xiaomi'den akıllı gözlüğe dair yalnızca bazı patentler görmüştük.

Bugünse bu patentlerin arasına bir yenisi daha eklendi. "Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd" tarafından alınan yeni patentte "akıllı gözlükler ve gözlük kılıflarından" bahsedildi. Patentte Xiaomi'nin akıllı gözlük ve gözlük kılıfının ne işe yarayacağına dair önemli bilgiler de verildi.

Xiaomi'nin patentindeki gözlük her derde deva:

Patentte yer alan bilgilere göre Xiaomi, akıllı gözlüğüyle birlikte 4 boyutlu algılama ve "iyileştirici sinyal yayıcı" özelliklerine sahip olacak. Bu iyileştirici sinyal yayıcı, akıllı gözlüklerin beyin hastalıklarını, depresyon ve kaygı gibi mental durumları ve hatta göz yorgunluğunu giderecek. Sinyaller, ultraviyole, kızılötesi ve görülebilir ışık olarak karşımıza çıkabilecek.

Bunun yanı sıra akıllı gözlükler, görsel sinyallerin yanı sıra ses sinyalleri de gönderebilecek. Bu sayede akıllı gözlüğün etkinliği daha da artacak. Bunun da ötesinde elektromanyetik dalga yayan gözlük, beyindeki kan akışını da düzenleyebilecek. Yani gözlük tamamen sağlığa odaklı olacak.

Xiaomi'nin gözlüğünde yatan teknolojinin mümkün olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Xiaomi, akıllı gözlüğünün patentinde de bu konu hakkında daha fazla detay paylaşmadı. Elbette her patentte olduğu gibi Xiaomi'nin yeni patentinde yer alan ürünün ve fikrin de gerçeğe dönmesinin kesin olmadığını söyleyelim.