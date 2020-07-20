Xiaomi CEO'su Mi 10 Pro Plus'ın Bazı Özelliklerini Açıkladı

Weibo'da bir açıklama gerçekleştiren Xiaomi CEO'su, bir süredir sızıntıları paylaşılan Mi 10 Pro Plus'ın bazı özelliklerini açıkladı. CEO, telefonun adını anmasa da benzer özelliklere sahip farklı bir Xiaomi telefon beklenmiyor.

Akıllı telefon pazarındaki konumunu her geçen gün biraz daha artıran Xiaomi, amiral gemisi Mi 10 ailesine bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite ve Mi 10 Lite Zoom olmak üzere şu ana kadar dört farklı model ile karşımıza çıkan Mi 10 ailesine yakında Xiaomi Mi 10 Pro Plus adında yeni bir model daha eklenecek.

Mi 10 Pro Plus, adının görkeminden(!) de anlaşılacağı gibi ailenin en güçlü üyesi olacak. Şu ana kadar cihazla ilgili elimizde çok az sızıntı bulunsa da Xiaomi CEO’su Lei Jun, Çin’in sosyal medya ağı Weibo üzerinden yaptığı açıklama ile Mi 10 Pro Plus olduğu düşünülen yeni Xiaomi telefonun bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın. 120W hızlı şarj ile geleceği söyleniyor

Lei Jun’un açıklamalarına göre Mi 10 Pro Plus, çift stereo hoparlöre, yüksek ekran yenileme hızına, NFC desteğine, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya, 3,5 mm kulaklık girişine, kızılötesi sensöre, 30x yakınlaştırma desteğine, 4.500 mAh bataryaya, gelişmiş soğutma sistemine, kablosuz şarja, gelişmiş titreşim motoruna sahip olacak.

Sızıntılara göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus, 120 Hz OLED ekrana sahip olacak. Bu da cihazın son derece yüksek bir ekran kalitesi sunacağı anlamına geliyor. Snapdragon 865+ işlemci ve 12x optik yakınlaştırma özelliği ile geleceği bildirilen telefonda ayrıca kısa süre önce sertifikaları ortaya çıkan 120W hızlı şarj teknolojisinin de kullanıma sunulacağı söyleniyor.