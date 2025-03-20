BYD üst yöneticilerinden Stella Li, markanın en ucuz elektrikli otomobilinin Avrupa pazarına geleceğini açıkladı. Çin'de Seagull ismiyle anılan otomobil, Avrupa'da Dolphin Surf olarak isimlendirilecek.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, bundan birkaç yıl önce Seagull ismini verdiği ultra ucuz otomobilini piyasaya sürmüştü. Yapılan açıklamaya göre Hyundai i10'dan biraz daha büyük ve Çin'deki başlangıç fiyatı 9.700 dolar olan bu otomobil, çok yakında Avrupa pazarına giriş yapacak.

Ancak burada dikkat çeken bir detay var. BYD'nin üst yöneticilerinden Stella Li tarafından yapılan açıklamaya göre Seagull, Avrupa pazarına "Dolphin Surf" ismiyle gelecek. Stella Li, bu aracın Avrupa'daki en ucuz elektrikli otomobil olmayacağını ancak o fiyatlardaki en iyi seçenek olacağını belirtiyor.

Geliş tarihi net değil

Stella Li, Dolphin Surf'ün Avrupa pazarına girişine ilişkin net bir tarih vermedi. Ancak bu otomobil, 2025 yılı sona ermeden önce Avrupa genelinde satışa sunulmuş olacak. Fiyatının ne olacağı ise şimdiden merak konusu.

Biraz da Dolphin Surf ile ilgili bilgi verelim. BYD'nin küçük elektrikli otomobilinde 74 hp ve 100 hp güç üreten iki motor seçeneği bulunuyor. 400 kilometreye kadar menzili olan otomobilin en dikkat çekici özelliği ise "Gods Eye" isimli akıllı sürüş teknolojisine sahip olacak olması.