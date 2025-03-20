BYD Resmen Duyurdu: En Ucuz Elektrikli Otomobili Avrupa'ya Geliyor!

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
BYD üst yöneticilerinden Stella Li, markanın en ucuz elektrikli otomobilinin Avrupa pazarına geleceğini açıkladı. Çin'de Seagull ismiyle anılan otomobil, Avrupa'da Dolphin Surf olarak isimlendirilecek.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, bundan birkaç yıl önce Seagull ismini verdiği ultra ucuz otomobilini piyasaya sürmüştü. Yapılan açıklamaya göre Hyundai i10'dan biraz daha büyük ve Çin'deki başlangıç fiyatı 9.700 dolar olan bu otomobil, çok yakında Avrupa pazarına giriş yapacak.

Ancak burada dikkat çeken bir detay var. BYD'nin üst yöneticilerinden Stella Li tarafından yapılan açıklamaya göre Seagull, Avrupa pazarına "Dolphin Surf" ismiyle gelecek. Stella Li, bu aracın Avrupa'daki en ucuz elektrikli otomobil olmayacağını ancak o fiyatlardaki en iyi seçenek olacağını belirtiyor. 

Geliş tarihi net değil

BYD Dolphin Surf

Stella Li, Dolphin Surf'ün Avrupa pazarına girişine ilişkin net bir tarih vermedi. Ancak bu otomobil, 2025 yılı sona ermeden önce Avrupa genelinde satışa sunulmuş olacak. Fiyatının ne olacağı ise şimdiden merak konusu.
İLGİLİ HABER

BYD'nin Yeni Elektrikli Otomobilleri, Bir Benzin Deposunu Doldurmak Kadar Hızlı Şarj Olabilecek: 5 Dakikada Tam 400 Km Menzil!

Biraz da Dolphin Surf ile ilgili bilgi verelim. BYD'nin küçük elektrikli otomobilinde 74 hp ve 100 hp güç üreten iki motor seçeneği bulunuyor. 400 kilometreye kadar menzili olan otomobilin en dikkat çekici özelliği ise "Gods Eye" isimli akıllı sürüş teknolojisine sahip olacak olması. 

BYD Dolphin Surf ile ilgili detaylı bilgi için:
İLGİLİ HABER

BYD, Ülkemize Gelmesi Muhtemel Ultra Ucuz Elektrikli Otomobilini Tanıttı (Bu Fiyata Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satar)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/byd-seagull-be-launched-uk-year-sub-%C2%A320k
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler