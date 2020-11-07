Xiaomi Mi 11'in Bazı Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen Mi 11 modelinin kamera özellikleri ortaya çıktı. Kaynaklara göre cihazda 48 MP'lik geniş açılı bir sensör yer alacak.

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Qualcomm Snapdragon 875 yonga setli gizemli bir Xiaomi akıllı telefon, Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Mi 11 serisi akıllı telefonlardan biri olduğu düşünülen bu cihazın şimdi de bazı kamera özellikleri ortaya çıktı.

Weibo'nun ünlü sızıntıcılarından Digital Chat Station'a göre Xiaomi'nin ilk Snapdragon 875'li telefonunda 0.8μm piksel boyutunda 48 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Sızıntıyı yapan kaynak, akıllı telefonun modelini doğrudan belirtmedi ancak bu cihazın Mi 11 değil, Mi 11 Pro modeli olduğu düşünülüyor.

Xiaomi Mi 11 serisi, stabilizasyon iyileştirmeleriyle gelecek:

Kaynak, kamera lensinin yanı sıra cihazın stabilizasyon kısmında da iyileştirmelerle geleceğini ima etti. Ancak yine de cihazların Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) desteğine sahip olup olmayacağı bilinmiyor. Bu noktada Pro olan modelde bu özelliği görmemiz pek de sürpriz olmaz.

Çinli üreticinin bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Mi 10 ve Mi 10 Pro, Snapdragon 865 yonga setiyle çalışan ilk Çin menşeli akıllı telefonlardı. Aynı şeyin önümüzdeki yıl da geçerli olması ve Mi 11 serisinin gücünü Snapdragon 875 yonga setinden alan ilk Çin menşeli akıllı telefon ailesi olması bekleniyor.

Tanıtım tarihine gelecek olursak Xiaomi Mi 11 serisinin, tıpkı Galaxy S21 serisi gibi ocak ayı sonunda ya da şubat ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Şimdilerde test aşamasında olduğu düşünülen akıllı telefonlara dair önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Cihaza dair yeni detaylar ortaya çıkarsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.