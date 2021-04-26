Xiaomi'nin en yeni akıllı bilekliği olan Mi Band 6, Türkiye'de satışa sunuldu. Mi Band 6, özellikle de Mi Band 5 ile karşılaştırıldığında pek de uygun bir Türkiye fiyatına sahip değil.

Akıllı bileklik pazarının en popüler modellerinden olan Xiaomi Mi Band'in piyasaya sürülen en yeni modeli olan Mi Band 6, Türkiye'de satışa sunuldu. İyileştirilen tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran Mi Band 6, Türkiye fiyatı ile ise Xiaomi hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ay resmi olarak duyurulan Xiaomi Mi Band 6, incelen ekran çerçeveleri ile birlikte 1,56 inçlik geniş bir ekrana kavuşmuş oldu. 1,1 inç ekranlı Mi Band 5'e kıyasla ekran boyutunu bariz bir şekilde büyüten Mi Band 6, buna karşın gövde boyutunu ve ağırlığını korumayı başararak kompakt ve hafif bir tasarım ile yaklaşık yüzde 45 daha büyük bir ekran sunmuş oluyor.

Xiaomi Mi Band 6, aynı gövdede daha büyük bir ekran sunuyor

Mi Band serisinin SpO2 sensörüne sahip ilk modeli olan Mi Band 6, Mi Band 5'te bulunan 15 egzersiz moduna 15 yeni egzersiz daha ekliyor. Ayrıca Xiaomi'nin açıklamalarına göre Mi Band 6, daha efektif veri takibi için 6 farklı fitness aktivitesini otomatik olarak algılayıp verileri kaydediyor.

Mi Band 6, sunmuş olduğu özellikler ile piyasadaki en iddalı ve gelişmiş akıllı bilekliklerden biri olsa da Türkiye fiyatı ile tüketicileri pek de memnun etmeyecek. Farklı çevrimiçi alışveriş sitelerinde farklı fiyatlara sahip olan Xiaomi Mi Band 6, Türkiye ile 425 TL ile 449 TL arasında değişen bir fiyata sahip. Mi Band 5'in pek çok sitede 249 TL'ye bulunabildiğini düşünürsek Mi Band 6'nın ne kadar ilgi göreceğini tahmin etmek biraz zor. Yine de Mi Band 6'ya bir şans vermek isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Xiaomi Mi Band 6'nın Gittigidiyor ürün sayfası için buraya, Trendyol ürün sayfası için buraya, N11 ürün sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.