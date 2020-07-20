Xiaomi, yeni kablosuz kulaklığı Mi True Wireless 2 Basic, yeni akıllı TV cihazı Mi TV Stick ve yeni akıllı bilekliği Mi Band 5'in Türkiye fiyatını açıkladı.

Giriş seviyede dörtlü kamera kurulumu sunan yeni akıllı telefonu Redmi 9’un Türkiye fiyatını açıklayan Xiaomi, bununla birlikte yeni akıllı bilekliği Mi Band 5, yeni kablosuz kulaklığı Mi True Wireless 2 Basic ve yeni akıllı TV cihazı Mi TV Stick’in Türkiye’de hangi fiyatla tüketicilerle buluşacağını da duyurdu.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre yaklaşık bir ay önce resmi olarak tanıtılan Mi Band 5, Türkiye’de 299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 1,2 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan Mi Band 5, devrimsel bir cihaz olmaktan ziyade Mi Band 4’ün geliştirilmiş versiyonu olarak yorumlandı.

Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic Türkiye fiyatı

Tasarım noktasında Mi Airdots 2 SE ve Mi True Wireless Earphones 2 ile büyük benzerlikler taşıyan Mi True Wireless 2 Basic ise dokunmatik kontrol ve çift mikrofon gibi özellikleriyle iyi bir fiyat/performans cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Özelliklerine buradan ulaşabileceğiniz Mi True Wireless 2 Basic’in Türkiye fiyatı, 249 TL olarak açıklandı.

Xiaomi Mi TV Stick Türkiye fiyatı

Bir HDMI girişi bulunan tüm televizyonlara sesli kontrol, sesli asistan ve Android TV özellikleri kazandıran Mi TV Stick ise sahip olduğu televizyondan çok daha fazlasını isteyenlere hitap ediyor. Özelliklerine buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Mi TV Stick’in Türkiye fiyatı, 319 TL olarak açıklandı.