Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklığı Mi True Wireless Earphones 2 Basic'i duyurdu. Kısa bir süre önce tanıştığımız Mi Airdots 2 SE'nin yeniden adlandırılmış bir versiyonu olan kablosuz kulaklık, uygun fiyatıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklık modeli "Mi True Wireless Earphones 2 Basic"i duyurdu. Bu kablosuz kulaklık modeli aslında, birkaç ay önce tanışma imkanı yakaladığımız Mi Airdots 2 SE'nin yeniden adlandırılmış olan bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Görünen o ki Xiaomi, hayranlarına daha fazla seçenek sunmak için elinden geleni ardına koymuyor.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic, tasarım açısından Mi Airdots 2 SE ve Mi True Wireless Earphones 2 ile aynı yapıya sahip. Yani kablosuz kulaklıklarda uzun çubuklar bulunuyor kablosuz kulaklıkların şarj kutusu, kalıplı bir yapıya sahip. Ayrıca bu kablosuz kulaklıkların her biri sadece 4.7 gram ağırlığında ve şarj kutusunu da işin içine dahil ettiğimizde, toplamda yaklaşık 50 gramlık bir ağırlık ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklıkları, Mi True Wireless Earphones 2 ile aynı olan 14.2 mm'lik sürücülere sahip. Ayrıca bu kablosuz kulaklıklar, ortam gürültüsünün engellenebilmesi adına yarı kulak içi tasarımda. Ayrıca bir çift mikrofona sahip olan kulaklık, görüşmeler için daha iyi bir deneyim sunmaya çalışıyor. Kablosuz kulaklıklarda bir trend haline gelen dokunmatik kontrol ve otomatik oynatma özelliği de bu kablosuz kulaklıklarda karşımıza çıkıyor.

Xiaomi'nin açıklamalarına göre Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine sahip ve çoğu Android ve iOS cihazlarda çalışabiliyor. Xiaomi telefonlar için özel bir yazılım içeren kablosuz kulaklıklar, kutusundan çıktığı zaman otomatik olarak bağlanma yeteneğine de sahip. 5 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebileceğiniz bu kablosuz kulaklıklar, toplamda 20 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic fiyatı

Xiaomi, yeni kablosuz kulaklıklarının farklı ülke pazarlarında ne zaman satışa çıkacağına değinmedi. Ancak yetkililer, bu kablosuz kulaklıkların şu an için çıkışa özel olarak 29.99 euro (yaklaşık 235 TL + vergiler), ilerleyen dönemlerde ise 39.99 euro (yaklaşık 315 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılacağını ifade ediyor.