Xiaomi Mi TV Stick Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, oldukça geniş bir kitle tarafından yalnızca bir akıllı telefon üretici olarak bilinse de şirket, elektrikli scooter’dan akıllı kettle’a kadar uzanan ürün portföyüyle gerçek bir tüketici elektroniği devi olmayı başarmış durumda.
Avrupa’da yeni bir lansman gerçekleştiren Xiaomi, bazı yeni ürünlerinin tanıtımlarını gerçekleştirirken Çin’de satışta olan bazı ürünlerinin de Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor. Xiaomi’nin yeni tanıttığı ürünlerden bir tanesi de Mi TV Stick.
Dahili bir Chromecast’e sahip olan Xiaomi Mi TV Stick, adeta bir USB bellek gibi görünüyor ve HDMI girişi üzerinden bağlandığı bütün TV’leri birere akıllı TV’ye dönüştürüyor. Google Asistan sayesinde sesli komut desteğine de sahip olan Mi TV Stick, Bluetooth bağlantılı bir kumanda ile kullanılıyor.
Xiaomi Mi TV Stick özellikler
- Dört çekirdekli Cortex A53 işlemci
- Mali-450 GPU
- 1 GB RAM
- 8 GB depolama
- 1 HDMI, 1 micro USB girişi
- Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GH bağlantı
- 1920 x 1080 Full HD 60fps çözünürlük
- RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4 video formatı desteği
- VP9-10, H.265, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, real 8/9/10 kodek
- Dolby Audio ve DTS desteği
- 92.4 x 30.2 x 15.2 mm boyut
- 28.5 gr ağırlık
Xiaomi Mi TV Stick fiyatı
Xiaomi Mi TV Stick’in belki de tek negatif özelliğinin 4K çözünürlük desteğinin bulunmaması olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, Avrupa’da 39.99 euro (314 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye’de satılıp satılmayacağını ise henüz bilmiyoruz.