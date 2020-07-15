Xiaomi Mi TV Stick Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, Google Asistan sayesinde tüm TV'lere sesli kontrol desteği getiren Mi TV Stick'i duyurdu. 1080p 60fps kalite sunan Mi TV Stick, Avrupa için uygun denebilecek bir fiyat etiketine sahip.

Xiaomi, oldukça geniş bir kitle tarafından yalnızca bir akıllı telefon üretici olarak bilinse de şirket, elektrikli scooter’dan akıllı kettle’a kadar uzanan ürün portföyüyle gerçek bir tüketici elektroniği devi olmayı başarmış durumda.

Avrupa’da yeni bir lansman gerçekleştiren Xiaomi, bazı yeni ürünlerinin tanıtımlarını gerçekleştirirken Çin’de satışta olan bazı ürünlerinin de Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor. Xiaomi’nin yeni tanıttığı ürünlerden bir tanesi de Mi TV Stick.

Dahili bir Chromecast’e sahip olan Xiaomi Mi TV Stick, adeta bir USB bellek gibi görünüyor ve HDMI girişi üzerinden bağlandığı bütün TV’leri birere akıllı TV’ye dönüştürüyor. Google Asistan sayesinde sesli komut desteğine de sahip olan Mi TV Stick, Bluetooth bağlantılı bir kumanda ile kullanılıyor.

Xiaomi Mi TV Stick özellikler

Dört çekirdekli Cortex A53 işlemci

Mali-450 GPU

1 GB RAM

8 GB depolama

1 HDMI, 1 micro USB girişi

Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GH bağlantı

1920 x 1080 Full HD 60fps çözünürlük

RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4 video formatı desteği

VP9-10, H.265, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, real 8/9/10 kodek

Dolby Audio ve DTS desteği

92.4 x 30.2 x 15.2 mm boyut

28.5 gr ağırlık

Xiaomi Mi TV Stick fiyatı

Xiaomi Mi TV Stick’in belki de tek negatif özelliğinin 4K çözünürlük desteğinin bulunmaması olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, Avrupa’da 39.99 euro (314 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye’de satılıp satılmayacağını ise henüz bilmiyoruz.