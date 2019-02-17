Redmi Note 5A ve Redmi Note 5A Prime'a MIUI 10 Geldi

Xiaomi, sunduğu güncelleme desteği ile sevilen bir firma. Şirket, daha önce açıklanan fakat sürekli ertelenen MIUI 10 Global'in stabil sürümünü Xiaomi Redmi Note 5A ve Redmi Note 5A Prime cihazlarına dağıtmaya başladı.

Xiaomi Redmi Y1 Lite ve Redmi Y1 olarak da bilinen Redmi Note 5A ve Redmi Note 5A Prime telefonları, 2017'nin Aralık ayında piyasaya Android 7.1 ile beraber çıkmıştı. Şirket telefonların MIUI 10 güncellemesini alacağı sözünü vermiş olsa da, güncelleme sürekli ertelenmiş ve bir türlü gelememişti.

Geçtiğimiz aralık ayındaysa geliştirici ekip, uluslararası forumda, gecikmenin geliştirme sürecinde yaşanan bazı kritik sorunlar nedeniyle yaşandığı belirtip ardından özür dileyen bir yazı yayınlamıştı. Anlaşılan o ki, bu problemler çözüldü. Kullanıcılar, mevzubahis telefonlara Android 7.1 Nougat tabanlı MIUI 10.2.1.0 güncellemesini indirebilir durumdalar.

Yeni güncelleme, telefonların çıkış sürümü olan 7.1 Nougat üzerine herhangi bir yükseltmede bulunmuyor. Xiaomi'nin gelecekte Android 8 Oreo'yu ya da Android 9 Pie'yı telefonlara sunup sunmayacağı ise belirsiz.