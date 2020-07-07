XDA geliştiricileri tarafından keşfedilen yeni bir özelliğe göre Xiaomi, MIUI 12'nin kamera uygulamasına bir astrofotografi modu geliştiriyor. Uzun pozlamalı fotoğraflar çekilmesini sağlayacak mod, standart kamera modlarına göre çok daha sanatsal fotoğraflar çekebilmeyi mümkün kılacak.

Xiaomi, Android işletim sistemi üzerine geliştirdiği MIUI arayüzü ile Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefon kullanıcılarına bambaşka bir akıllı telefon deneyimi vadediyor. Şirket, arayüzünün en güncel sürümü olan MIUI 12’yi çoktan bazı akıllı telefonlar için yayınlamış olsa da bu arayüz üzerindeki geliştirmelerine devam ediyor.

XDA üyesi geliştiricilerden kacskrz ve Deiki, Xiaomi’nin MIUI 12 arayüzünün Çin versiyonundaki kamera uygulamasında yeni bir özellik keşfetti. Kamera uygulamasının APK dosyasının çıkartılıp kodların incelenmesiyle ortaya çıkan özellik, Xiaomi’nin kamera uygulamasına Google Kamera’dakine benzer bir astrofotografi özelliği getirebileceğini gösteriyor.

Aslına bakarsanız astrofotografi modu, temelde özelleştirilmiş bir uzun pozlama özelliğinden başka bir şey değil. Bu mod ile gökyüzünün, yıldızların, trafiğin ya da insanların son derece ilgi çekici fotoğraflarını çekebilirsiniz. Elbette bu moda ihtiyaç duymadan uzun pozlamalı fotoğraflar çekebileceğiniz üçüncü taraf uygulamalar da bulunuyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi bu özellik yalnızca uygulamanın içindeki kodlarda pasif halde bulunuyor ve Xiaomi, bu özelliği geliştirip yayınlayabileceği gibi ileriki MIUI sürümlerine saklayıp MIUI 12 için iptal etmeyi de seçebilir. Muhtemelen hangisinin gerçekleşeceğini ancak MIUI 12 daha fazla cihaza yayınlandıkça ve arayüz güncellendikçe öğrenebileceğiz.