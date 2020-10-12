Çinli tüketici elektroniği devi Xiaomi, nihayet Türkiye'deki resmi çevrimiçi mağazasını hizmete açtı. Şu an için Xiaomi'ye göre dar sayılabilecek bir ürün yelpazesi bulunan web sitenin yakın zamanda zenginleştirilmesi bekleniyor.

Dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, fiyat/performans açısından başarılı kabul edilebilecek ürünleri ile Türkiye’nin de en popüler teknoloji markaları arasında yer alıyor. Bugüne kadar Türkiye faaliyetlerini buradaki ortakları aracılığı ile gerçekleştiren Xiaomi, 12 Ekim (bugün) itibarıyla Türkiye’deki resmi çevrimiçi mağazasını açmış durumda.

Türkiye’deki Xiaomi kullanıcıları ya da ilk kez bir Xiaomi ürünü satın almayı düşünenler, bundan sonra diğer çevrimiçi ve perakende satış kanallarının yanı sıra mishoptr.com üzerinden de alışveriş yapabilecekler. Elbetteki mishoptr.com’dan satın alacağınız tüm ürünlerde Xiaomi Türkiye garantisi bulunuyor.

Şu an için mishoptr.com web sitesine girdiğimizde akıllı telefon olarak yalnızca Mi 10, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modellerini görüyoruz. Ancak ilerleyen dönemde daha fazla akıllı telefon modelinin Xiaomi Türkiye’nin çevrimiçi mağazasında listelenmesi bekleniyor. Zira sitedeki ‘Mi’ kategorisine girdiğimizde ‘Test 1’ ve ‘Test 2’ olmak üzere iki ‘isimsiz’ ürün görüyoruz.

Mishoptr.com’da akıllı telefonların yanı sıra araç aksesuarları, bilgisayar aksesuarları, kablosuz kulaklıklar, şarj cihazı ve powerbankler, akıllı telefon aksesuarları, LED aydınlatmalar, elektrikli scooterlar, kameralar, multimedya cihazları, akıllı saat ve bileklikler, sensörler, banyo ürünleri, mutfak ürünleri, çantalar, hava temizleyiciler ve süpürgeler de bulunuyor.

Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk, mishoptr.com ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptığımızdan bu yana, yerel iş ortaklarımızla iş birliklerimizi güçlendirmek, satış kanallarımızı genişletmek için çok önemli çalışmalar yürüttük. Tüm bu çalışmalarımız Türkiye'de büyümemizi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için sağlam bir temel oluşturdu.

2020 yılının ilk yarısındaki büyümemiz; donanım, internet hizmetleri ve yeni perakendeyi bir araya getiren güçlü "triatlon" iş modelimizi bir kez daha kanıtladı. Şimdi de mishoptr.com'un açılışıyla Xiaomi kullanıcılarına yeni bir kanaldan daha seslenmeye hazırlanıyoruz. Mishoptr.com, tüketicilerin yüksek performanslı Xiaomi ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabileceği bir kanal olacak.” ifadelerini kullandı.