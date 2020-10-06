Xiaomi'nin İlk Münhasır Yetkili Servisi İstanbul'da Açıldı

Xiaomi, Türkiye'deki ilk yetkili servisini İstanbul'da açtı. Genpa ortaklığıyla açılan yetkili servis, Xiaomi Türkiye garantili ürünler ile Genpa garantili ürünlerin onarımları için hizmet verecek. Ayrıca bu mağazada Xiaomi'nin ürünleri de satın alınabilecek.

Son birkaç yılın en popüler teknoloji şirketlerinden Xiaomi, Türkiye'de kendi için bir ilke imza attı. Türkiye genelindeki ilk münhasır yetkili servisini açan şirket, bu sayede müşterilerine daha iyi bir hizmet vermeyi amaçlıyor. Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk yetkili servisi, Türkiye'de uzun zamandır hizmet veren Genpa ortaklığında hayata geçirilmiş durumda.

İstanbul Kadıköy'de Genpa İcra Kurulu Başkanı Gökhan Erdem ve Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu'nun katılımıyla açılan yetkili servis, Xiaomi Türkiye garantili tüm akıllı telefonlar ile Genpa Teknik Servis Hizmeti kapsamındaki Xiaomi markalı tüm aksesuar ve ekosistem ürünleri için hizmet verecek. Bu yetkili servisle tüketicilere çok daha iyi bir deneyim sunulmaya çalışılacak.

Yetkili servisler, daha çok ürünlerin tamir edildiği lokasyonlar gibi düşünülebilir. Ancak Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk yetkili servisi, ürün tamirinin yanı sıra Xiaomi ürünlerinin de deneyimlenip, satın alınabilmesine imkan sağlıyor. Yetkili serviste satışı yapılan ürünler arasında akıllı telefonlara ek olarak, çeşitli ekosistem ürünlerine de erişilebiliyor.

Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk münhasır yetkili servisi, hafta içi 09:30-19:00, cumartesi günleri ise 10:30-19:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Eğer Xiaomi Türkiye garantili bir ürün kullanıyorsanız, aşağıda yer alan adresi ya da telefon numarasını kullanarak Xiaomi'nin yetkili servisine ulaşabilirsiniz.

Adres: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Baycan Han No:39-41/b, 34722 Kadıköy İstanbul

Telefon: 0212 359 0559