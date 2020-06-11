Oyun Tutkunları İçin Üretilen XPG PRIMER Mouse Duyuruldu

Adata’nın oyun tutkunları için ürettiği yeni oyuncu faresi XPG PRIMER duyuruldu. 12000 DPI sensör ve PBT malzemeye sahip olmasıyla dikkat çeken farenin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. XPG PRIMER’ın 20 milyona kadar tıklama ömrü olduğu açıklandı.

Oyunları profesyonel derecede oynamayı seven oyuncular için mouse üreten ADATA XPG, yeni oyuncu faresi PRIMER’ı duyurdu. 12000 DPI’lık optik çözünürlüğe sahip yeni oyuncu faresi, üretimde kullanılan OMRON tuş anahtarı sayesinde 20 milyon tıklamaya kadar kullanım ömrü vadediyor.

12000 DPI’yla hassasiyet oranını inanılmaz anlamda artıran XPG PRIMER, üretim malzemesi bakımından da başarılı görünüyor. Çift katmanlı PBT malzemeyle üretilen mouse, bu üretim malzemesi sayesinde hem ergonomik bir tasarım hem de daha rahat temizleme imkanı sunuyor.

Örgülü kabloya sahip

Oyuncuların yeni bir mouse alırken en çok dikkat ettiği noktalardan biri de kablo çeşididir. Yüksek hassasiyet gerektiren oyunlarda hem kablonun düşük ping seviyelerinden yararlanmak hem de kablo kaynaklı takılma sorunlarını yaşamak istemeyen oyuncular, bunun için genelde örgülü kablolara yönelirler. XPG de PRIMER oyuncu farelerinde hem ağırlığı düşürmek hem de takılma sorunlarını ortadan kaldırmak adına örgülü bir kablo sistemini tercih etmiş.

Oyuncuların tercihi: RGB aydınlatma

Oyuncular yeni bir çevre birimi aldığında donanım özellikleri kadar tasarımlarına da dikkat ederler. Özellikle kaliteli bir RGB aydınlatma biz oyuncuları fazlasıyla mutlu eder. XPG de PRIMER’da oyuncuların bu isteğini karşılayacak gibi görünüyor. Farenin ortasına ve yanlarına yerleştirilen şerit LED’ler fareye ciddi anlamda kalite katmış görünüyor.

XPG PRIMER’ın özellikleri açıklansa da fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni açıklamalar geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.