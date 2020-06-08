LoL’ün 10.14 Yamasında Yeni Bir Raporlama Özelliği Gelebilir

Ülkemizde popüler olan ve büyük bir oyuncu kitlesine sahip oyun League of Legends, 10.14 yamasında yeni bir raporlama özelliğiyle birlikte gelebilir. Bazı oyuncuların sergilediği saldırgan hareketlerin önüne geçmek için şampiyon seçimi ekranına bir raporlama sistemi eklenebilir.

Birçok oyuncunun beğenerek oynadığı MOBA oyunları, çok eskiye dayanıyor. World of Warcraft, Frozen Throne’un bir modu olan Dota ile başlayan serüven, Riot Games’in League of Legends isimli oyunuyla ilerlemeye son hızda devam ediyor.

Dünyada insanları olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde bulunan oyuncular, can sıkıntısını atmak için kendini bilgisayar oyunlarına vermiş durumda. Türkiye’de çok büyük bir oyuncu kitlesine sahip oyun League of Legends’ta artan anlık oyuncu sayısı yüzünden istenmeyen olayların yaşanması da oldukça muhtemel.

League of Legends, yeni yamasında şampiyon seçim ekranında raporlamaya olanak tanıyabilir:

League of Legends'ın tasarım yönetmeni Andrei Van Roon, 'Quick LoL thoughts' adlı yeni konsepti adı altında, oyundaki rapor ve bildirim sistemi hakkında açıklama yaptı. Oyundaki rapor ve bildirim değişikliklerinin umduğu gibi gerçekleştiği söyleyen geliştiricinin, konuyla yakından ilgilendiğini söyleyebiliriz. Üstünde oldukça iyileştirmeler yapılan raporlama sisteminin bazı bölgelerde oldukça yoğun olduğu açıklamalar arasında. Çoğu yerde işlenişi iki katına kadar çıkan sistem, Güney Kore’de dört katına çıktı.

Oyunlarda 'toksik oyuncu' olarak nitelendirilen ve dakikalarınızı verdiğiniz oyunu, tek başına mahveden oyuncuların raporlanması sonucunda aldığı cezalar, olayların önüne geçemiyor. Her şeyin farkında olan geliştirici ekip, tüm bu olanların yeni geliştirilen raporlama sisteminin daha iyi suç tespiti yapmak için yararlı olacağını söyledi. Bugün gelmesi planlanan 10.14 yamasında, şampiyon seçim ekranında bir raporlama özelliğinin gelebileceğini açıklayan geliştirici, şampiyon seçimi ekranında sessize alma özelliğinin de olabileceğini belirtti.

Oynamak istediğiniz şampiyonu gösterdiğinizde, kötü niyetli oyuncular tarafından yasaklanması, belki de yeni geliştirilen rapor sistemiyle son bulabilir. Çok sinir bozucu olan bu tür davranışların önüne bir nebze de olsa geçilebileceğini bize gösteren bu özellik, 10.14 yamasında gelmezse bir sonraki yamada bizimle buluşacak. 10.15 yamasınınsa 22 Temmuz 2020’de sunulacağını ekleyelim.