XPG Yeni İşlemci Soğutucusu LEVANTE 360'ı Duyurdu

Oyuncu bilgisayarları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, hepsi bir arada soğutma çözümlerine bir yenisini ekledi. XPG, donanımları arasına XPG LEVANTE 360 sıvı soğutucuyu eklediğini duyurdu.

Oyuncu bilgisayarı denince akla direkt olarak RGB ledlerle süslendirilmiş, inanılmaz güzel gözüken ve fanlarıyla gözleri adeta büyüleyen bilgisayarlar geliyor. Bu bilgisayarlar elbette yalnızca görüntü anlamında değil içindeki parçaların verdiği performansla da özellikle oyuncuların fazlasıyla hoşuna gidiyor. İyi bir oyuncu bilgisayarının olmazsa olmazı ise iyi bir soğutma sistemi.

Oyuncular ve e-sporcular için hazır sistemler, bilgisayar bileşenleri ve çevre birimleri üreten XPG, hepsi bir arada soğutma çözümleri arasına yepyeni bir isim daha ekledi. XPG, soğutma sistemleri arasına hem güzel görünen hem de iyi bir performans sunan LEVANTE 360 modeli sıvı soğutma sistemini eklediğini duyurdu.

Yüksek performanslı soğutma ve görsel şölen:

XPG, Asetek ile iş birliği yaptı ve LEVANTE 360'ın üretiminde Asetek tarafından geliştirilen patentli soğutma sistemini kullandı. İşlemci ısısını daha iyi kontrol edebilmek için PWN kontrol desteği olan bir pompa içeren XPG LEVANTE 360, 360 mm uzunluğundaki radyatörü sayesinde çok daha etkili bir soğutma performansı sergiliyor.

Soğutma performansının yanı sıra XPG LEVANTE 360'ta bulunan 3 adet 120 mm büyüklüğündeki fanlar hem soğutmaya katkıda bulunuyor hem de RGB aydınlatması sayesinde kasaların görünüşünü çok daha iyi hale getiriyor. Birçok anakart modeliyle uyumlu olan XPG LEVANTE 360, ARGB bağlantısını kullanmak istemeyenler için ayrıca kendi kumandası ile geliyor. Bu şekilde anakartın ARGB portuna bağlantılı olmasa bile fanların ve bloğun ledlerinin rengi değiştirilebiliyor.