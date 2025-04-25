Yahoo’nun Google’ın Chrome tarayıcısını satması durumunda satın almak için hazırlık yaptığı bilgisi dava sürecinde ortaya çıktı.

Yahoo, kendi internet tarayıcısını geliştirmek için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Öte yandan şirket, mahkemenin Google’ı Chrome tarayıcısını satmaya zorlaması durumunda tarayıcıyı satın almak istediklerini de açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü tekel davasında Chrome tarayıcısının satışının gündeme gelmesi sektörde önemli bir hareketliliğe yol açtı.

Chrome, Yahoo için yeni bir kapı olabilir

Yahoo Arama Genel Müdürü Brian Provost, kullanıcıların büyük bir kısmının aramalarını doğrudan tarayıcılar üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yüzden bir tarayıcıya sahip olmanın arama motorları için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Provost, Yahoo’nun tarayıcı prototipi geliştirme sürecinin 6 ila 9 ay süreceğini ancak Chrome’un satın alınması halinde çok daha hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşabileceklerini de paylaştı.

Yahoo'nun sahibi olan Apollo Global Management’ın olası satın alma için finansal destek sağlayabileceği açıklandı. Provost, Chrome’un internet üzerindeki en önemli dağıtım kanallarından biri olduğunu ve böyle bir satın almanın Yahoo’nun pazar payını önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Chrome’un gerçekten satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil, ancak ilgilenen tek şirketin Yahoo olmadığı da ortada. Yahoo’nun bu yarışta nasıl bir hamle yapacağı ise yakında netleşecek.