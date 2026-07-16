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Yaklaşık 30 Bin Adet BMW, Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağrıldı: İşte Sebebi!

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BMW, yaklaşık 30 bine yakın modelini olası yangın riski nedeniyle geri çağırdı.

Yaklaşık 30 Bin Adet BMW, Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağrıldı: İşte Sebebi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Alman otomotiv şirketi BMW, garajınızda ya da evinizin hemen dibinde park hâlinde duran hibrit aracınızın durduk yere alev alabileceğini duyurdu. Yanlış duymadınız... Şirket, bu kez kullanıcılarından araçlarını binalardan ve kapalı alanlardan olabildiğince uzağa park etmelerini rica ediyor.

Dünya genelinde 29 binden fazla şarj edilebilir hibrit modeli kapsayan bu dev geri çağırma kararı, BMW sahiplerinde de soğuk duş etkisi yarattı.

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Yaklaşık 30 Bin Adet BMW, Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağrıldı: İşte Sebebi!
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Sorunun kaynağı ne?

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Peki yüz binlerce liralık bu lüks araçları birer yürüyen meşaleye dönüştüren şey ne? Cevap şaşırtıcı derecede basit... Su.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin verilerine göre araçların motor çalıştırma rölesine sızan su, zamanla korozyona neden oluyor. Bu korozyon da marş motorunda aşırı ısınma ve kısa devreye yol açıyor. İşin en ürkütücü yanı ise tehlikenin araç hareket hâlindeyken değil, siz evinizde uyurken, park hâlindeki otomobilde baş gösterebilmesi.

Hangi modeller risk altında?

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Tehlike çanları özellikle 2016 - 2020 yılları arasında üretilen şarj edilebilir hibrit modeller için çalıyor:

  • 3 Serisi (Özellikle 330e)
  • 5 Serisi (Özellikle 530e)
  • 7 Serisi (Özellikle 740Le iPerformance)

BMW, riski sıfırlamak adına etkilenen araçlardaki marş motorlarını tamamen yeni ve korunaklı bir tasarımla değiştirecek ancak yetkili servislerden gelecek resmî bilgilendirme mektupları Ağustos ayının sonlarına doğru postalanmaya başlayacak.

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