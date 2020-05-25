Yandex Çeviri VS Google Çeviri: Hangisi Daha İyi?

Dünyanın önde gelen ücretsiz çeviri araçlarından ikisi olan Yandex Çeviri ve Google Çeviri, birbirleriyle büyük bir rekabet içerisinde. Peki gerçekten hangisi daha iyi? Hangisi çeviriyi daha doğal yapıyor? Gelin bu soruların cevabını birlikte arayalım.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri birbiriyle rekabet etmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Benzer hizmetleri daha iyi vermeye çalışıyorlar. Çeviri de bu hizmetlerin başında geliyor. Bugün birçok şirket, Google Çeviri’nin önüne geçmek için, dil üzerine teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. Şu ana değin bu konuda başarılı olmayı başaran ilk firma Rusya’nın gururunu okşayacak şekilde Yandex Çeviri olmuş gibi gözüküyor.

Bilindiği üzere, tarihler 2006 yılını gösterdiğinde, Google, İngilizce ve Arapça arasında çeviri yapan bir hizmetini duyurdu: Google Çeviri. 26 Nisan tarihinde piyasaya sürülen bu hizmet bugün 100 dili içinde barındıran ve yapay zeka ile donatılmış bir teknoloji harikasına dönüştü. Sonrasında Yandex (Yandex Çeviri) gibi teknoloji firmaları, Google ile rekabet edebilmek için kendi hizmetlerini geliştirmeye başladı.

Google Çeviri her ne kadar bugüne değin sunduğu hizmet sayesinde ücretsiz makine çevirisinde zirvede yer alsa da özellikle son birkaç senedir Rusya’da ikametini sürdürmekte olan büyük bir rakibi var. Yandex’in 2011 yılında piyasaya sürdüğü çeviri hizmeti Yandex Çeviri, birçoklarına göre, şu an için dünyanın en iyi ücretsiz makine çevirisini sunuyor. Hatta bunu sadece kullanıcı deneyimleri söylemiyor. Araştırmacılarının Türk olduğu bir bilimsel araştırmaya göre de, Yandex Çeviri birçok konuda Google Çeviri’den daha iyi. Peki gerçekten hangisi daha iyi? Hangisi çeviriyi daha doğal yapıyor? Gelin bu soruların cevabını birlikte arayalım.

Bilimsel bir araştırmaya göre Yandex Çeviri, Google Çeviri’den daha iyi:

Araştırmacılarının Türk olduğu bir bilimsel makaleye göre, Yandex Çeviri, Türkçe ve İngilizce arasındaki çevirilerde Google Çeviri’den belirli noktalarda daha iyi. ODTÜ'lü 50 dil öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen araştırma, deyimler, biçimsel dil, sözcüksel belirsizlik, deyimsel fiil ve dilbilgisinden oluşan beş kategoriyi, doğallık, doğruluk ve netlik üzerinden değerlendirmiş.

Araştırmanın sonucuna göre, Yandex Çeviri, sözcüksel belirsizlik dışında tüm kategorilerde Google Çeviri’den daha başarılı sonuçlar göstermiş. Bu da Yandex Çeviri’nin makine çeviri konusunda doğallık, doğruluk ve netlik açısından daha iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor. Araştırmaya buradan bakabilirsiniz.

Yandex Çeviri, Rusça ve İngilizce arasındaki çevirileri Google Çeviri’den daha iyi yapıyor

Hangi çeviri aracının daha iyi olduğunu bulmaya çalıştığımız bu yazıda, kullanıcı deneyimlerini de araştırdık. İnsanların bu tarz sorulara cevaplar bulmaya çalıştığı Quora’da yer alan bir deneyime göre, Yandex, İngilizce ve Rusça arasındaki çevirileri daha iyi yapıyor. Bunu söyleyen kişi ise yaklaşık 10 yıldır İngilizce - Rusça arasında çevirmenlik yapıyor ve aynı zamanda çevirmenlerden oluşan bir ekibi yönetiyor.

Çevirmenin deneyimine göre, Google Çeviri her ne kadar iyi bir makine çevirisi sunsa da Yandex Çeviri kadar dile özgü nüansları iyi kavrayamıyor. Yine aynı çevirmene göre, her iki makine çevirisi de çoğu zaman metinleri yanlış çeviriyor ve bu yüzden mesleği çevirmenlik olan biri tarafından bu metinlerin sürekli düzeltilmesi gerekiyor.

Diğer taraftan Yandex Çeviri’nin İngilizce ve Rusça arasındaki çevirilerde bu kadar iyi olmasının sebebinin Yandex’in bir Rus şirketi olması olarak gösteriliyor. Birçoklarına göre, Rusça diline yönelik özel bir linguistik çalışma İngilizce ve Rusça arasındaki çevirileri doğallık, doğruluk ve netlik açısından bambaşka bir seviyeye taşımış olabilir.

Sözlüklerde paylaşılan deneyimlere göre Yandex Çeviri bir adım önde gözüküyor:

Hangi çevirinin daha iyi olduğunu araştırırken elbette sözlüklere de baktık. Türk kullanıcılar İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce arasındaki çeviriler hakkında ne düşünüyor araştırdık. Buradan çıkan sonuç da Yandex Çeviri’nin daha iyi olduğuna yönelikti. Kullanıcıların paylaştıkları bilgilere göre özellikle Yandex Çeviri’nin 2018 yılından itibaren aldığı güncellemeler uygulamayı Google Çeviri’nin bir adım önüne geçirmiş gözüküyor. EkşiSözlük’te oilbay54 adlı bir kullanıcının paylaşımına göre ise, Yandex Çeviri, hem Google’dan hem de Microsoft’tan daha sağlıklı çeviriler yapıyor. Hatta Google, bu kıyasta Microsoft’un bile gerisinde kalıyor.

Kimi kullanıcı deneyimlerine göre ise Yandex’in başarısı İngilizce-Rusça ve İngilizce-Türkçe arasındaki çevirilerle sınırlı. Başka dillerde çeviriler yapılmak istendiğinde, Google’nın dünyanın birçok farklı bölgesinden dil üzerine çalışma yürüten kişilerle çalışması Google Çeviri’yi genel anlamda diğer makine çevirilerinin önüne geçiriyor

Sonuç olarak, Yandex Çeviri, Türkçe-İngilizce ve Rusça-İngilizce arasındaki çevirilerde büyük oranda Google Çeviri’den daha iyi. Lakin Google Çeviri’nin 100 dili aşan çeviri kapasitesi ve tarayıcı üzerinden sunduğu anlık çeviri olanakları rakiplerini zor durumda bırakıyormuş gibi. Ayrıca dünyada hem arama motoru olarak hem de tarayıcı olarak en çok Google’ın tercih edilmesi, Google’ın verilerinden hareketle hemen hemen bütün dünya dillerine kolayca ulaşmasını sağlıyor.

Google'ın bu sayede Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi dünya üzerinde yaygın bir şekilde konuşulan dillerin üzerinde uzmanlaşması ve kameralı çeviri gibi eşsiz özelliklere bunu taçlandırması, Google Çeviri'nin sunduğu ücretsiz hizmeti bambaşka bir seviyeye taşıyor. Dolayısıyla, çeviri konusunda bazı dillerde rakibinin gerisinde kalan Google, kapsam, kolaylık ve pratiklik açısından rakiplerinin her zaman bir adım önünde yer alıyor.

Bonus: Peki Microsoft’un çeviri uygulaması “Microsoft Çevirmen” ne alemde?

Microsoft Tercüman veya mobil dükkanlarda yer aldığı şekliyle Microsoft Çevirmen, aslında Google Çeviri’den çok daha önce geliştirilmeye başlandı. 1999 ve 2000 yılları arasında geliştirilmeye başlanan araç, birçok dilde hizmet verirken Bing’in piyasaya sürülmesiyle birlikte Microsoft Çevirmen adı altında yapılan çalışmalar Bing Tercüme’ye evrildi. Ama yine de bugün Microsoft Çevirmen hâlâ kendine özgü güncellemeler alarak Bing Tercüme ile bağlantılı bir şekilde geliştirilmeye devam ediliyor.

Özellikle mobil tarafında övgü dolu geri dönüşler alan Microsoft Çevirmen’i tüm platformlardan kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Ayrıca unutmadan, İngilizce ve Türkçe arasında en iyi çeviri yapan 7 ücretsiz siteyi listelediğimiz yazıya da buradan ulaşabilirsiniz. Birbirinden değerli bu siteler arasında elbette Yandex Çeviri ve Google Çeviri de var. Sizce hangisi daha iyi?