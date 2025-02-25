Yandex Maps'in yeni güncellemesi duyuruldu. Yeni güncelleme ile birlikte trafik, toplu taşıma ve kapalı alan haritalarında iyileştirmeler yapıldı.

Yandex Türkiye, harita ve navigasyon servisi Yandex Maps’e yeni bir güncelleme getirdiğini duyurdu. Yapılan yenilikler, sürücülerin ve yayaların daha iyi bir navigasyon deneyimi yaşamasını sağlarken, toplu taşıma bilgilerini genişletiyor ve keşif özelliklerini geliştiriyor olacak.

Yandex Maps, yeni güncellemesi ile birlikte kullanıcıların konumlarla ilgili daha fazla bilgiye erişebilmesini sağlayan yapay zekâ destekli konum açıklamalarını sunmaya başladı. İşte Yandex Maps’in sunduğu yenilikler!

Büyük şehirlerde trafik ve toplu taşıma verileri yenilendi

Aynı zamanda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki trafik bilgileri güncellenerek sürücülerin daha güncel yol ve hız sınırı verilerine ulaşması mümkün hale geldi. Toplu taşıma güzergahları ve otobüs durakları da elden geçirilerek şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak yenilikler eklendi.

Uygulamanın sunduğu yenilikler arasında kapalı alan haritaları da yer alıyor. İstanbul’daki alışveriş merkezleri ve havalimanları için detaylı iç mekân haritaları sağlanırken kullanıcılar sokak görünümü özelliği sayesinde büyük şehirlerde sanal gezinti yapabiliyor. Bununla birlikte yerel işletmelerin harita üzerinde daha iyi görünürlük kazanmasını sağlayan yeni işlevler de devreye alındı. İşletme sahipleri firmalarını sisteme ekleyerek bilgilerini güncelleyebiliyor.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yapılan değişikliklerin Türkiye’deki kullanıcı deneyimini iyileştirme amacını taşıdığını belirtti. Harita servisi üzerinde yapılan düzenlemelerin uzun vadede yerel ihtiyaçlara daha iyi uyum sağlamayı hedeflediğini dile getirdi. Son bir yıl içinde harita üzerinde 530 bin düzenleme yapıldığı ve 230 bin yeni noktanın eklendiği açıklandı.