Lamborghini, Aston Martin, Porsche ve daha birçok lüks otomobil markasının süper arabaları gelecekte nasıl görünürdü diye hiç merak ettiniz mi? Bir yapay zeka, bu merakınızı sizler için gidermiş.

Günümüzdeki lüks spor araba devlerinin süper arabaları hali hazırda günümüzden çok daha ilerisi için tasarlanmış gibi duruyor. Hatta bazı modeller var ki bakınca kendinizi bir video oyununun içerisinde gibi hissedebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda yapay zekâlara anahtar kelimeler verip ortaya ilginç görseller çıkartmak bir hayli revaçta. Bir yapay zekâya ‘gelecekte süper arabalar nasıl görünecek?’ diye ünlü lüks araba markaları için sorulmuş ve elde edilen görüntüler tam da beklediğiniz gibi çıkmış.

Lamborghini gelecekte uzay gemisi mi yapacak?

Yapay zekâya Lamborghini’nin gelecekteki süper arabaları anahtar kelimeleri verildiğinde özellikle 80’ler ve 90’larda gördüğümüz gelecek tasvirlerindeki köşeli ve çok ışıklı araba tasarımı ortaya çıkmış.

Ferrari yine bildiğimiz Ferrari

Yapay zekânın ortaya çıkardığı görsellere göre Ferrari, dış tasarımı konusunda gelecekte çıkartacağı süper arabalarda kendinden çok ödün vermeyecek gibi görünüyor.

Audi’de de fazla bir değişiklik yok

Audi’nin gelecekte çıkaracağı süper araba, yapay zekâya göre Audi’nin halihazırda piyasaya sürmüş olduğu süper araba R8’in yolundan ilerleyecek.

Maserati Batmobile üretimine başlayacak gibi görünüyor

Dünyanın en eski araba üreticilerinden biri olan Maserati’nin gelecekte üreteceği süper araba, yapay zekâya göre Batmobile’in beyaz versiyonu olacak. Çıkan görselde araç, kıvrımları ve ön mazgalıyla hala McLaren imzasını taşıyor.

Porsche, Dune evreninden fırlamış gibi olmuş

Süper değil de spor araba denince ilk akla gelen marka olan Porsche’nin araçları zaten zamanının ötesinde tasarımlara sahipler. Yapay zekâya göre Alman otomobil üreticisinin gelecekteki tasarımları, özünü koruyarak fütüristik ögeler barındıracak.

Aston Martin, lüks ve şık olmaya devam edecek

James Bond’un arabası olmak ile özdeşleşmiş olan Aston Martin denince akla ilk olarak lüks, şık ve asil bir tasarım gelir. Yapay zekaya göre Aston Martin, gelecekte bu tasarımını koruyacak.

Ve son olarak McLaren, yapay zekâya göre gelecekte böyle görünecek

McLaren da gelecekte tasarımı çok değişmeyecek süper arabalar üretecek gibi görünüyor zira McLaren’in imza ön far tasarımı, yapay zekaya göre gelecekte de var olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.