Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Yapay Zeka Resmi Olarak İlaç Reçetesi Yazmak İçin Onay Aldı

ABD’de bir yapay zekâ girişimi, psikiyatri alanında ilaç reçetesi edebilmek için onay aldı. İnsan denetimiyle çalışan sistem, ruh sağlığı hizmetlerine erişimi artırmayı hedeflerken güvenlik ve etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Yapay zekâ artık sadece öneriler sunan bir teknoloji olmaktan çıkıp doğrudan karar veren bir noktaya geliyor. ABD’de geliştirilen bir yapay zekâ psikiyatri sistemi, resmi onay alarak belirli durumlarda ilaç yazabilme yetkisi kazandı. Bu gelişme, özellikle psikiyatrist bulmanın zor olduğu bölgelerde büyük bir dönüşüm yaratabilir.

Sistem, hastalarla dijital görüşmeler yaparak semptomları analiz ediyor ve buna göre tedavi önerileri sunuyor. Yani karşınızda klasik bir chatbot değil, klinik verilerle eğitilmiş ve belirli çerçevede karar alabilen bir teknoloji var. Tabii bu noktada akıllara gelen ilk soru şu: Gerçekten bir yapay zekâ, doktor gibi karar verebilir mi?

İçerikten Görseller

Yapay zekâ tek başına değil: İnsan kontrolü hâlâ devrede

Hemen endişelenmeyin; sistem tamamen başına buyruk değil. Yapay zekânın önerdiği reçeteler doğrudan uygulanmıyor, mutlaka lisanslı bir sağlık uzmanı tarafından kontrol ediliyor. Yani en azından şimdilik “robot doktora gidip ilaç yazdırma” gibi bir senaryo yok.

Bu teknoloji şu an için pilot olarak uygulanıyor ve daha çok hafif ile orta düzey psikiyatrik sorunlara odaklanıyor. Amaç ise oldukça net: Uzun randevu sürelerini azaltmak ve daha fazla insanın hızlı şekilde destek alabilmesini sağlamak.

Herkes aynı fikirde değil: Büyük kolaylık mı, büyük risk mi?

Bu gelişme teknoloji dünyasında heyecan yaratmış olsa da işin bir de diğer tarafı var. Bazı uzmanlar, yapay zekânın ruh sağlığı hizmetlerini daha erişilebilir hâle getireceğini savunuyor. Özellikle terapist eksikliği yaşayan ülkelerde bu tarz çözümler ciddi fark yaratabilir.

Ancak karşı çıkanların sayısı da az değil. Çünkü psikiyatri, sadece verilerle değil aynı zamanda empati, deneyim ve insan sezgisiyle ilerleyen bir alan. Yanlış bir teşhis ya da hatalı ilaç önerisi, ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden birçok kişi bu gelişmeyi biraz temkinli karşılıyor.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Yapay Zekâ Haberleri̇ Ve İçeri̇kleri̇ Kategorisinde En Çok Okunanlar

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com