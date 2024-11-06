"Here" filmi, yapay zekâ teknolojisiyle Tom Hanks ve Robin Wright gençleştirdi. Yeni sinema teknikleri Hollywood'da tartışmalara yol açtı.

Hollywood, yapay zekâ teknolojisinin film yapım süreçlerinde nasıl kullanılacağını gösteren önemli bir adım attı. TriStar Pictures, Robert Zemeckis'in yönettiği "Here" adlı filmiyle bu teknolojiyi tamamen entegre etti.

Filmde ise Tom Hanks ve Robin Wright'ı 60 yıl boyunca farklı yaşlarda göstermek için üretken yapay zekâ yöntemlerinden faydalanıldı.

Geleceğin yapımlarına yön veriyor

"Here" filmi, 2014 yılında yayımlanan bir grafik romandan uyarlanarak, çoğunlukla New Jersey'deki bir oturma odasında geçen bir hikayeyi konu alıyor. Yapımcılar, farklı yaşlardaki karakterleri canlandırmak için yeni oyuncular kullanmak yerine, Hanks ve Wright'ın yüzlerini yapay zekâ ile dönüştürerek bu zaman dilimlerini kapsayan bir çözüm sundu. Bu dönüşüm ise Metaphysic adlı bir görsel efekt şirketinin geliştirdiği gerçek zamanlı yüz değiştirme sistemi tarafından yapıldı.

Metaphysic önceki nesil yaşlandırma yöntemlerinden farklı olarak, çekim sırasında yüzlerin analizini yaparak gerçek zamanlı dönüşümler gerçekleştiriyor. Çekim esnasında, yapım ekibi iki monitör kullanarak oyuncuların gerçek yaş hallerini bir monitörde, diğer monitörde ise sahneye uygun gençleştirilmiş görüntülerini izledi. Zemeckis, bu teknolojinin üç yıl önce mümkün olmadığını ve böyle bir projeyi oluşturmanın çok daha pahalı olacağını belirtti.

Metaphysic'in yapay zekâ teknolojisi sadece "Here" filminde kullanılmadı aynı sistem 2024 yapımı "Furiosa: A Mad Max Hikayesi" ve "Alien: Romulus" gibi başka projelerde de kullanıldı. Hollywood'daki yapay zekâ kullanımı ise özellikle oyuncular ve senaristler arasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor diyebiliriz.