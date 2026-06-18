ChatGPT'ye bilim odaklı ayrı bir abonelik paketinin geleceği iddia ediliyor.

Dünya çapında 1 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan ChatGPT, en popüler yapay zekâ aracı olmaya devam ediyor. ChatGPT’nin farklı amaçlar için sunulan ücretli abonelikleri vardı. Şimdi ise OpenAI’ın yepyeni bir abonelik sunacağına dair haberler geldi.

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X üzerinden paylaşılan sızıntıya göre OpenAI, ChatGPT’ye bilim odaklı kullanımlar için özel bir abonelik getirmeyi planlıyor. Kodlar üzerinden fark edilen bu aboneliğe “ChatGPT for Science” isminin verilebileceği aktarılmış.

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Sadece belli kurumların kullanabileceği bilim odaklı bir abonelik olabilir

OpenAI, şu anda ChatGPT’nin abonelik sistemlerinde farklı farklı paketlere sahip. Bunlar arasında kişisel kullanıma özel bireysel abonelik, Teams isimli ekip aboneliği, işletmelerin kullandığı Enterprise aboneliği gibi paketler bulunuyor.

Science aboneliğinin de tıpkı Enterprise paketleri gibi belli kurumlar çıkarılan ve sınırlamaları olan bir paket olduğunu görebiliriz. Muhtemelen üniversiteler, bilim merkezleri, akademiler gibi yerler tarafından kullanılabilecek. Bilim odaklı kullanım için uzman kişilere yardımcı olmayı amaçlayacak.

Firma son zamanlarda ChatGPT’nin bilim alanında kullanımı için hamleler yapıyordu. Hatta bu tarz kullanımlara özel GPT-Rosalind gibi modeller duyurduğunu da görmüştük. Bu yüzden bir bilim aboneliği gelmesi pek de şaşırtıcı olmaz.