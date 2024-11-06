Google, Suudi Arabistan'a yapay zekâ veri merkezi açacağını duyurdu. Bu merkezde Suudi Arabistan'a özgü yapay zekâ teknolojileri üretilecek. Ancak yapılan açıklamalar, biraz kafa karıştırıcı...

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yapılan resmî açıklamada, Suudi Arabistan'da bir yapay zekâ veri merkezi kurulacağı belirtildi. Google, merkez için ne kadar yatırım yapacağına ilişkin bir şey söylemedi.

Google, Suudi Arabistan planlarını ülkenin Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre yapay zekâ veri merkezi, Suudi Arabistan'a özgü yapay zekâ teknolojileri geliştirmek için kullanılacak. Ancak bu teknolojilerin detayları henüz belli değil.

Google, bundan yıllar önce petrol ve doğal gaz için çalışmayı bırakmıştı

Google'ın Suudi Arabistan'a yapacağı yatırım gerçekten dikkat çekici. Çünkü şirket, 2020 yılında bir açıklama yapmış ve petrol ile doğal gaz üretimi için kullanılabilecek algoritmalar geliştirmeyi bırakacağını açıklamıştı. Ayrıca 2021'de yapılan bir açıklamada, emisyon oranının 10 yıl içerisinde yarıya düşürüleceği belirtilmişti. Hâl böyle olunca Suudi Arabistan'daki yapay zekâ veri merkezinin ihtiyaç duyacağı enerjinin nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Ancak bir Google sözcüsü, yapılacak yatırımın mevcut taahhütlerle uyumlu olduğunu söyledi.

Tüm bunlara rağmen Google'ın Suudi Arabistan'a özel yapay zekâ teknolojilerinin petrol ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Çünkü bu düşünceyi destekleyen bazı gerçekler var. Mesela Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Aramco, artık tüm operasyonlarında yapay zekâ kullanıyor. Hatta şirkete göre yapay zekâ, petrol üretimini yüzde 15 kadar artırdı.