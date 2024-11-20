X ile Twitch Davalık Oldu: İşte Nedeni

Elon Musk yönetimindeki X, bu kez de Twitch ile davalık oldu. X tarafı, Twitch'in diğer firmalarla komplo kurduğunu savunuyor. Twitch ise şimdilik sessiz.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, dünyanın en büyük canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e dava açtı. Bu davanın nedeni, Twitch'in X'te reklam yapmayı durdurmuş olmasıydı.

Eskiden Twitter olarak andığımız platform, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ciddi sorunlar yaşadı. Bu sorunlardan belki de en büyüğü, firmaların X'te reklam vermeyi bırakmış olmasıydı. Yaşanan durum, platformun gelir kaybı yaşamasına yol açmıştı. İşte Elon Musk ve ekibi de X'te reklam vermeyi bırakan bir platform olan Twitch'e dava açtı.

Twitch yasa dışı boykot ile suçlanıyor

X'in mahkemeye sunduğu belgelere göre Twitch, diğer teknoloji firmalarıyla görüşmeler yaptı ve X'i boykot etme kararı aldı. Bunun yasa dışı olduğunu savunan X ekibi, tüm bu yaşananları komplo olarak tanımlıyor. Twitch ise şu an için herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu arada; X, şu sıralar sadece Twitch ile davalık değil. Platform, Ağustos 2024'te Sorumlu Medya Küresel İttifakı (GARM) üyelerine yönelik bir dava açtı. Süreç içerisinde bir tek Unilever ile anlaşmaya varan platform, şirkete yönelik suçlamalarını geri çekti. Ancak aralarında Twitch'in de olduğu diğer firmalarla olan davalar, tam gaz devam ediyor. Bakalım bu tartışmalar nasıl sona erecek.