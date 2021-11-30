FIFA Ofsayt Teknolojisinin Nasıl Çalışacağını Açıkladı

FIFA, futbol maçlarında VAR’ın bile çözemediği ofsayt tartışmalarına son noktayı koyacak yeni teknolojisini duyurdu. “Yarı otomatik ofsayt teknolojisi" olarak adlandırılan yeni teknoloji, oyuncuların uzuvlarını canlı olarak takip edecek.

Futbol, bugüne kadar ‘faul mü değil mi, gol mü değil mi veya ofsayt mı değil mi?’ gibi soruların neredeyse her maçta bir kez tartışıldığı bir spordu. Fakat teknolojinin yardımıyla pozisyon tekrarını anında gösterebilen VAR gibi sistemler hayata geçirildi ve futboldaki bu çatışma büyük oranda sona erdi. Yine de ofsayt tartışmaları sürmeye devam etti.

Bugünse FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği), yeni bir duyuru yaptı. Birlik, oyuncuların maç sırasında uzuvlarını takip edecek ve bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda olup olmadığını algılayabilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını duyurdu. “Yarı otomatik ofsayt teknolojisi” olarak isimlendirilen bu teknoloji, stadyumun çatısına bir kameranın kurulumuyla başlıyor.

Her saniye 29 noktadan 50 kez veri toplanabiliyor:

Stadyuma yerleştirilen kamera, oyuncuların uzuvlarını algılayarak pozisyonlarını videodan ayrıştırıyor. Yalnızca uzuvların temsil edildiği video kaydı, doğrudan maç yetkililerinin yönetim odalarına gönderiliyor ve böylece ofsayt, gerçek zamanlı olarak tespit edilebiliyor. Yapılan açıklamalara göre stadyuma yerleştirilen 10-12 adet kamera, her bir oyuncu için 29 farklı veri noktasından saniyede 50 kez veri toplayabiliyor.

Günümüzde kullanılan VAR teknolojisi, ofsayt pozisyonlarına da büyük rahatlama getirmiş olsa da halen bazı durumlarda oyuncuların ofsaytta olup olmadıklarını anlamak için yetersiz kalabiliyor. Ayrıca maç sırasında verilen kararı değerlendirmek için VAR sisteminden çıkacak kararı beklemek de izleyenleri sıkabiliyor.

FIFA’nın yeni ofsayt teknolojisi, FIFA Arap Kupası’nda test edilecek. Sistem, burada başarılı olduğunda önümüzdeki yıl Dünya Kupası’nda kullanılacak.