Yaşama Elverişli Olabilecek Bir Öte Gezegen Keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'dan daha büyük, Neptün'den daha küçük boyutlarda olan bir öte gezegenin yaşanabilir koşullara sahip olabileceğini keşfetti. K2-18b adlı gezegende sıvı su bulunabileceği düşünülüyor.

Gökbilimciler, Güneş sisteminin dışında Dünya'nın büyüklüğünün iki katından daha fazla boyutta olan bir gezegenin potansiyel olarak yaşanabilir olduğunu keşfettiler. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, K2-18b adlı öte gezegenin atmosferinin yaşama elverişli koşullara sahip olabileceğini bildirdi.

Araştırmacılar, K2-18b'nin kütlesi, yarıçapı ve atmosferi hakkındaki verileri inceleyerek, gezegenin hidrojen bakımından zengin olan atmosferinin altında sıvı su barındırmasının mümkün olabileceğini belirlediler. Gezegenimize 124 ışık yılı uzaklıkta olan K2-18b, Dünya'nın 2.6 katı yarıçapa ve 8.6 katı kütleye sahip. Ayrıca gezegenin sıcaklıklarının sıvı suyun var olmasına izin verebilecek seviyede olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, atmosferin önemli miktarda su buharı ile hidrojen bakımından zengin olduğunu doğruladılar. Ayrıca metan ve amonyak gibi diğer kimyasalların bu tür bir atmosfer için beklenenden daha düşük olduğunu öne sürdüler. Bu seviyelerin biyolojik yaşama etkisi üzerinde araştırmalar sürüyor. Bu çalışma, Dünya'dan önemli ölçüde daha büyük olan ve yaşanabilir koşullara sahip gezegen arayışları için önemli bir buluş.

2019 yılında iki farklı araştırma ekibi, öte gezegenin hidrojen bakımından zengin atmosferinde su buharı tespit edildiğini bildirmişlerdi. Gökbilimciler, yapılan yeni araştırmanın ardından K2-18b'nin yaşanabilir bir bölgede olsa bile, bunun yüzeyde yaşanabilir koşulları olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

K2-18b gibi gezegenler, mevcut gözlem tesisleri için daha erişilebilir gezegenler olarak biliniyor. Ancak çalışmadan elde edilen atmosferik veriler, James Webb Uzay Teleskobu gibi büyük tesislerle gelecekteki gözlemler kullanılarak iyileştirilebilir.