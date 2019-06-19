Yediği Taşları Kum Olarak Çıkaran Bir Canlı Keşfedildi

Gemilerdeki ahşaplara zarar vermesiyle bilinen gemikurdunun yeni keşfedilen bir türü, yediği taşları kuma çeviriyor.

Ülkemizde sık sık kullanılan “taş mı yiyeyim” deyimi, yeni keşfedilen bir canlının ana beslenme şeklini tanımlıyor. Lithoredo abatanica adlı bu canlı, yediği taşları kum olarak dışkılıyor.

Filipinler’de bir nehirde bulunan bu gemikurdu türü, Proceedings of the Royal Society B adlı dergide yer alan bir araştırmanın konusu oldu. Genelde tahta yiyen gemikurtlarının bu türü, beslenme şekliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Simbiyot bakterileri kullanarak ahşaptan besin elde eden bu canlılar, yeni antibiyotik araştırmaları için de kullanılıyor.

Bu gizemli tür, Bohol Adası’nda bulunan Abatan Nehri dibinden alınan örneklerde bulundu. Bölgede araştırma yapan Filipinler Yumuşakça Simbiyot Uluslararası İşbirliği Biyoçeşitlilik Grubu, çeşitli ekipmanlar ve dalgıçlar yardımıyla nehir zeminini inceliyordu. Bölgede yaşayan bir vatandaş, araştırmacılara nehrin dibini incelemelerini söyledi. Araştırmacılar, deliklerle kaplı kum taşı yığınları keşfetti. Yapılan incelemelerde, taşların üzerinde gemikurdu sifonları bulundu. Bu yapılar, gemikurtlarının beslenme süreçlerinde ortaya çıkıyor. Araştırmacılardan Dr. Shipway, bu noktada çok önemli bir keşif yaptıklarını anladıklarını söylüyor.

Taşlarda bulunan beyaz yaratıkları çıkarıp inceleyen araştırmacılar, L. abatanica’nın garip beslenme şeklini de bu noktada açıklığa kavuşturdular. Yeni türde, normalde gemi kurtlarında ahşap sindiriminden sorumlu olan körbağırsak bulunmuyor. Onun yerine bu canlının bağırsakları, nehrin zemininde bulunan taşlarla aynı yapıya sahip taşlar ile dolu.

Bu canlıların taş yemekten ne elde ettiği ise pek bilinmiyor. Araştırmacılara göre bu ihtimallerden biri, taşlarda bulunan granüllerin suda serbest halde dolaşan planktonları ve diğer canlıları çekmesi olarak gözüküyor. Diğer bir ihtimal ise bu canlıların henüz bilinmeyen bir yöntemle taşlar üzerinden besin elde ediyor olması. Ekip şu anda L. abatanica’nın beslenme şekli ve simbiyotlarının genom yapısı üzerinde çalışmalarına devam ediyor.