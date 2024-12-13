vivo'nun 16 Aralık'ta lansman yapacağı yeni akıllı telefonu Y300'ün tüm özellikleri ortaya çıktı. Telefon, en çok da üçüncü hoparlörü ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo'nun 16 Aralık'ta duyuracağı Y300 isimli akıllı telefonuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Telefonun tüm teknik özellikleri, lansmana günler kala sızdırıldı. vivo Y300, bu özellikleriyle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo Y300'de 6.77 inç boyutlu, 1.5K çözünürlük sunan bir ekran bulunacak. 1.800 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı sunacak. Delikli yapıdaki ekranda 8 MP çözünürlük sunan OmniVision OV08D10 selfie kamera yer alacak.

Karşınızda vivo Y300

MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alacak vivo Y300, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek. Ayrıca bu akıllı telefonda 44W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzü ile çalışan telefonun en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise ana kamera kurulumunun ortasına yerleştirilen üçüncü hoparlör olacak.

Arka kısma geçmişken kamera kurulumundan da bahsedelim. vivo Y300'de ikili kamera kurulumu bulunacak. Samsung S5KJNS sensörlü 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik odaklı kamera ile desteklenecek.

Henüz kesinleşmiş bir şey yok ancak vivo Y300'ün 140 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat karşılığında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek lansman, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.