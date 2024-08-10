Akşam yemeğini tıka basa yesek bile eğer uzun bir gece geçiriyorsak, gece atıştırmalıkları kaçınılmaz olur. Geç saatlerde tüketilen bu yiyecekler, gün içinde tüketilenlerden şüphesiz daha keyiflidir. Peki bu davranış, kalp sağlığımızı nasıl etkiler?

İlk etapta tüketilen yiyeceklerin yalnızca mideyi olumsuz etkilediğini düşünebilirsiniz. Ancak kalp, ne yediğiniz ve ne zaman yediğinizden oldukça fazla etkilenir.

Gelin, gece yarısı yemek yemenin kalbi olumsuz etkileyip etkilemediğine bakalım.

Ne yediğimiz oldukça önemliyken ne zaman yediğimiz de bir o kadar önemlidir.

Yaklaşık 5 yıl önce Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, 18.00’dan sonra yüksek kalorili yemekler yemenin, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabetle sonuçlanabilen yüksek kan şekeri seviyeleri riskini önemli ölçüde arttırdığı tespit edildi.

Kan basıncı genellikle geceleri düşer. Bu da vücudun dinlenmesine olanak sağlar. Ancak kan basıncı yüksek kaldığında, kalp krizi ve felç riski artış gösterir.

Ayrıca Pennsylvania Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, yetişkinler 8 hafta boyunca her gün, 08.00 ile 19.00 arasında 3 öğün ve 2 ara öğün tükettiler. Sonrasında ise yine 8 hafta, 12.00 ile 23.00 arasında yemek yediler.

Bu kişiler günün ilerleyen saatlerinde yemek yediklerinde kilo aldılar.

Ayrıca insülin, kan şekeri, kolesterol ve kandaki tehlikeli bir yağ türü olan trigliseritlerinde artış görüldü. Bu değerlerin artışı da kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkarmak anlamına gelmekte.

Yine akşam saatlerinde daha fazla yemek yiyen kişilerde iltihaplanma oranı artış gösterir. Saat 17.00 ile 00.00 arasında ne kadar çok kalori tüketilirse, C-reaktif protein düzeyleri de o kadar yüksek olur.

C-reaktif protein, vücutta kalbe zarar verebilecek iltihaplanma konusunda uyarıda bulunabilir. Özetle gece geç saatlerde yemek yemek, çok sayıda sağlık problemine ve dolayısıyla kalbe zarar verebilir.

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