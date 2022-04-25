Yemeksepeti'nin uzun bir süredir bünyesinde bulundurduğu ve kullanıcıları uygulamanın işlevselliğiyle ilgili ikiye bölen 'Muhtarlık' isimli oyunlaştırma özelliği, bugün itibarıyla sona ermiş gibi görünüyor.

2022 yılına olaylı bir başlangıç yapan Yemeksepeti, geçtiğimiz aylarda önce hacklenmiş ardından da yeni yılda yaptığı zam oranıyla çalışanların isyanıyla gündeme gelmişti. Neyseki olaylar kısa bir süre içinde tatlıya bağlanmış ve şirket, çalışanların maaşında yapılan zam oranında değişikliğe gitmişti.

Ülkemizde en sık kullanılan sipariş uygulamalarından biri olan Yemeksepeti, bugün de farklı bir konuyla gündeme geldi. Uzun bir süredir sistemde yer alan ‘Muhtar’ isimli oyunlaştırma özelliği, sona erdi.

Artık hiçbir mahallenin ‘Muhtar’ı yok!

Biraz önce de söylediğimiz gibi; Yemeksepeti uzun bir süredir kullanıcıların verdikleri siparişlerden puan topladığı ve rozetler kazandığı muhtarlık yarışını bünyesinde barındırıyordu. Kullanıcılar arasında bir nevi rekabet ortamı yaratsa da ‘muhtar’ olmanın tam olarak ne gibi işlevleri olduğu hala pek çok kullanıcı tarafından bilinmiyordu.

Biliyorsunuz ki Yemeksepeti’nde memnun olduğumuz veya olmadığımız şeyleri herkesin görebileceği şekilde restoranlara yorum olarak iletebiliyoruz. Hatta bu yorumlar bazen oldukça eğlenceli de olabiliyor. Mahallenizin en çok sipariş veren Yemeksepeti kullanıcısı olduğunuzda elde edeceğiniz muhtarlıkla yaptığınız yorum restoranın yorumlarında en üst sırada görünüyordu. Ayrıca önerileriniz de o 'mahallenin muhtarı' olduğunuz için bir tür 'öneri' olarak değerlendiriliyordu.

Aslına bakarsanız, bundan başka özelliğin çok da bir işlevi yok. Sadece bazı restoranlar mahallenizin muhtarı olduğunuz ve yorumlarınız üstte görüneceği için size küçük jestler yapabiliyordu. Tabii bugüne kadar. Bugün itibariyle Yemeksepeti, bu uygulamayı sona erdirdi ve şu anda uygulamada ‘Muhtarlık Sıralaması’nın olduğu kısım boş. Uygulama aslında bir nevi çok fazla sipariş veren kullanıcıların yorumlarını diğerlerinden ayırıyordu. Her ne kadar uygulama bu açıdan bakıldığında güzel bir amaca hizmet ediyor gibi görünse de bu konuda farklı düşüncelere sahip olan ve uygulamayı gereksiz bulan kullanıcı sayısı da oldukça fazla.

Şirketten henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi, dolayısıyla her ne kadar şu an uygulamada görünmese de özellik tamamen rafa mı kaldırıldı yoksa farklı bir gelitşirme/değişiklik mi söz konusu, bilemiyoruz. Sosyal medyada ise kullanıcılar, uygulamanın neden kaldırılmış olabileceğine yönelik kendi teorilerini üretmeye başladı. Bazı kullanıcılar ise neden kaldırıldığından bağımsız olarak uygulamayı gereksiz bulduklarını ve kaldırılmasının yerinde olduğunu düşündükleri paylaşımlarda bulundu.

Daha ne olduğunu anlayamamıştık...