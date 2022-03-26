Türkiye'nin en büyük çevrim içi sipariş hizmetlerinden olan Yemeksepeti, otonom robotu Yebo'yu İstanbul'da test etmeye başladı. Delivers.ai tarafından geliştirildiği görülen bu robotun, hızlı ve güvenli bir şekilde ürün teslimatı yapabileceği ifade ediliyor.

Teknolojik gelişmeler, farklı sektörleri etkilemeye ve hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanan yeni cihazların ortaya çıkmasına neden oluyor. Yemek siparişi vermek için kullanılan çevrim içi hizmetler de bu gelişmelerden etkilenen yerler arasında bulunuyor.

Şimdi ise son zamanlarda kullanıcı verilerinin sızdırılması ile gündeme gelen Türkiye’nin en büyük çevrim içi yemek sipariş hizmeti şirketlerinden olan Yemeksepeti’nden bu konuda bir hamle geldi. Gelen haberlere göre dev şirket, teslimatların daha kolay bir şekilde teslim edilebilmesi için otonom bir robotun testlerine başladı.

Yemeksepeti Yebo, İstanbul’da test ediliyor

Getir ile birlikte ülkemizde alanının liderlerinden olan Yemeksepeti, Yebo isimli otonom robotunu İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Bağdat Caddesi’nde test etmeye başladı. Son zamanlarda kuryelerin yaşadıkları sorunlar konusuna çözüm sunmayı da amaçlayan bu robotun, otonom bir şekilde kısa mesafe siparişleri tüketicilere teslim etmesi planlanıyor.

Görüntüler incelendiğinde robotun yerli bir girişim olan Delivers.ai tarafından geliştirildiği görülüyor. Bu girişimin internet sitesi incelendiğinde ise robotların, son teknoloji navigasyon sistemleri ile donatıldığı, siparişleri sıcak bir şekilde tutarak daha hızlı ve risksiz bir şekilde teslim edilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca bu teknolojilerin, hem üretim hem de işletim maliyetlerini düşürmede önemli bir rol oynayabileceği aktarılıyor.

Bu tarz teknolojilerin yemek siparişleri konusunda kullanılmaya başlayacağı bir süredir gündemde olan bir konu. Yemeksepeti denemelerine başlasa da ne zaman kullanılmaya başlanacağının belirsizliğini koruduğunu söylememiz gerek. Ayrıca, sokaklarda gezen bu robotların güvenliği de bir başka soru işareti. Takip edildiği ve önemli güvenlik önlemlerine sahip olduğu aktarılsa da sosyal medyada birçok insan, bu cihazlarda hırsızlık gibi vakaların yaşanma ihtimalinin bulunduğunun altını çiziyor.