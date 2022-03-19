MIT tarafından geliştirilen ve programlanan robot, kendi kendini eğiterek zorlu arazilere nasıl uyum sağlaması gerektiğini keşfedebiliyor. Bu sayede tüm arazi tiplerinde performansını düşürmeden hareket edebilen robotun koşu rekorunu kırması bekleniyor.

Her ne kadar bazılarımız bu durumdan biraz ürperiyor olsak da yapay zeka teknolojileri her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Robotlar, birçok alanda işimizi kolaylaştırıyor olsa da bu kadar hızlı gelişmeleri ‘dünyayı ele geçirecekleriyle’ ilgili teorilerin sayısının da artmasına sebep oluyor.

Robotlar, insanlar onlara ne yapmalarını söyler ve ne şekilde programlarsa onu yapıyorlar ancak bu durumda bilim insanlarının bu programlamalar için uzun mesailer harcaması gerekiyor. Bu sebeple de robotların kendi kendilerini geliştirebileceği ve kendi kararları doğrultusunda hareket edebileceği yeni çalışmalar yapılmaya başlandı.

MIT tarafından en hızlı koşu rekorunu kırmak için geliştirildi

MIT’de geliştirilen çita robot, programında yapılan değişiklikler sonucu kendi kendini daha hızlı koşmak ve zorlu arazi koşullarını aşabilmek için eğitti. Uzun mesafeleri şimdiye kadar kaydedilen en hızlı sürede tamamlayan robotun, deneme yanılma yoluyla nasıl çalışacağını bulmasına izin verildi. Kendisine duyulan bu güveni boşa çıkartmayan robot, kısa bir sürede kendisini eğitmeyi başardı.

Öğrenme sürecinin ardından çita robot, yaklaşık 14 km/sa hıza ulaşmayı başardı. Bununla da sınırlı kalmayarak farklı arazi koşullarında da başarılı işlere imza attı. İnsan kontrolündeyken takıldığı ve zorlandığı çok sayıda engelde kendi kendisini eğittikten sonra bu engelleri kolay bir şekilde aşabildi. MIT tarafından robotun gelişme süreciyle ilgili bir de video paylaşıldı. Gelin bir bakalım.

Engellerle nasıl başa çıkması gerektiğini kendi kendine öğrendi