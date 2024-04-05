NVIDIA, ekran kartı teknolojisinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Henüz RTX 40 serisi piyasaya sürülmesinin üzerinden çok geçmemişken NVIDIA'nın bir sonraki nesil GPU'ları olan RTX 50 serisi üzerinde çalıştığı biliniyor. RTX 50 serisi ekran kartlarının çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

NVIDIA'nın bir sonraki adımı olan RTX 50 serisi hakkında şimdiden söylentiler ve dedikodular dolaşmaya başladı. Oyun tutkunları ve profesyoneller, yeni serinin her bir pikselindeki mucizeyi merakla bekliyor. Yapay zekâ destekli görüntü işlemesi, ray tracing (ışın izleme), path tracing (yol izleme) ve daha niceleri...

RTX 50 serisi, önceki nesillere kıyasla önemli gelişmeler vadediyor. Yeni seri kartların çıkışıyla birlikte sanal dünyalarda gezinirken "Bu gerçek mi yoksa oyun mu?" diye kendinizi sorgulatacak. Peki, bu kartlar hakkında ne biliyoruz? RTX 50 serisi kartları ne zaman çıkacak ve fiyatları ne olacak?

NVIDIA GeForce RTX 50 serisi hakkında bildiklerimiz:

Mimarisi:

Blackwell mimarisi, Amerikan matematikçi David Blackwell'in adını taşıyor ve 3nm üretim süreci ile üretilmesi bekleniyor. Bu durum da NVIDIA'nın, ekran kartlarındaki güç verimliliği ve performansı daha da artırma potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor.

Fakat tabii ki NVIDIA'nın TSMC'nin mevcut 3nm düğümlerinden birini mi yoksa özel bir düğüm mü kullanacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Chip seti:

RTX 50 serisi, GB202'den başlayıp GB207'ye kadar uzanan bir yelpaze sunuyor. Geniş yelpazesi NVIDIA'nın her kullanıcı segmentine yönelik çeşitli performans seviyelerinde ekran kartları sunma stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Ortamdaki söylentiler özellikle orta segmentte hangi modelin hangi performansı sunacağı konusunda belirsizlikler oluşturduğu da bir gerçek.

Bellek tipi ve arayüzü:

Yeni GDDR7 bellek standardının kullanılması, RTX 50 serisini önceki nesillere kıyasla önemli bir avantajla donatıyor. 384-bit ve 512-bit olmak üzere iki farklı maksimum veri yolu genişliği sunulacak.

Bu durum özellikle yüksek çözünürlüklü oyunlarda ve grafik yoğun uygulamalarda fark yaratacak.

Bağlantı seçenekleri:

DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1 desteği, RTX 50 serisinin geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu gösteriyor. Bu, kullanıcıların en yeni monitörler ve televizyonlarla bile en yüksek görüntü kalitesini ve yenileme hızlarını deneyimleyebilecekleri anlamına geliyor.

RTX 50 serisi ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?

Çıkış tarihi ve fiyatlandırma hakkında NVIDIA'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Çoğu tahmin ve söylentiler 2024'ün sonu ve 2025'in başını işaret ediyor. Tabii bu durum yerel teknoloji mağazanızın önünde çadır kurup beklemeniz gerektiği anlamına gelmiyor.

Fiyatlandırma ise şu anda tamamen spekülasyon aşamasında. RTX 4090'ın ortalama 80.000 ₺ ile 100.000 ₺ bandında olduğunu düşünürsek RTX 5090'ın da 130.000₺ ile 160.000₺ civarlarında olabileceği öngörülüyor. NVIDIA'nın mevcut "pahalı" fiyatlandırma stratejisini sürdürüp sürdürmeyeceği veya AMD ile rekabette kalmak için fiyatları daha makul seviyelerde tutup tutmayacağı merak konusu.

NVIDIA’nın önceki serilerinin fiyat politikasını düşünürsek bu seri için de böbreğimizi satmamız gerekebilir. Yani şimdiden biriktirmeye başlayın dostlar.

NVIDIA RTX 50 serisinin mimarisi ve performans beklentileri:

Bu seriden beklentiler her zaman olduğu gibi çok yüksek. Blackwell mimarisi, önemli mimari değişiklikler ve path tracing ile ray tracing'de önemli iyileştirmeler getirecek. Daha gerçekçi ışıklandırmalar, gölgeler ve yansımalar sayesinde, bilgisayarınızın ekranında âdeta bir sinema filmi kalitesinde görsellerle karşılaşacaksınız.

Özellikle, NVIDIA'nın SM'lerin büyük bir yeniden tasarımını ve belki de bir denoising hızlandırıcı ekleme ihtimali bulunuyor. Performans konusunda ise Ada'dan Blackwell'e geçişin büyük bir sıçrama oluşturmayabileceği ancak ray tracing ve yol izlemede önemli gelişmeler sunacağı düşünülüyor.

Güç tüketimi ve bağlantı seçenekleri:

RTX 50 serisinin güç tüketimi hakkında şimdilik net bir bilgi yok. Ancak NVIDIA'nın yeni bir bağlantı seçeneği üzerinde çalıştığı ve bu seçeneğin güç tüketimi konusunda yeni standartlar belirleyebileceği speküle ediliyor.

RTX 5090'ın, önemli performans artışları sunması durumunda güç tüketiminde artış gösterebileceği ve bu sebeple potansiyel hız aşırtma için bir miktar alan bırakılacağı düşünülüyor.

Enerji verimliliği ve soğutma sistemi:

NVIDIA, RTX 50 Serisi'yle birlikte enerji verimliliğinde de yeni bir sayfa açıyor. Yani bu grafik kartları, oyun oynarken bir yandan da elektrik faturasını düşünmenize neden olmayacak.

Ayrıca gelişmiş soğutma sistemleri sayesinde grafik kartınızın aşırı ısınma ihtimali de ortadan kalkıyor. Özellikle uzun oyun maratonları için müjdeli bir haber!

DLSS, Path Tracing ve Ray Tracing ve dahası...

DLSS, yani -Deep Learning Super Sampling- NVIDIA'nın yapay zekâ destekli sihirbazlık hünerlerinden biri. Bu teknoloji sayesinde daha düşük çözünürlükte renderlanan görüntüler, yapay zekâ mucizesiyle yüksek çözünürlükteki görsellere dönüşüyor ve böylece performansınızı artırırken görsel kaliteden ödün vermiyorsunuz.

Ray tracing ise ışığın objelerle etkileşimini gerçek zamanlı olarak simüle ederek neredeyse gerçek dünyadaki gibi bir görsel deneyim sunuyor. Bu iki teknolojinin RTX 50 Serisi'nde nasıl bir seviyeye ulaşacağını hayal bile etmek zor.

NVIDIA'nın yeni teknoloji path tracing'i henüz herkes kullanamasa da ilerleyen süreçlerde ona da herkesin kullanabileceği bir güncelleme geleceğini düşünüyoruz.

Oyun deneyiminiz nasıl değiştirecek?

Dostlar, RTX 50 serisi ile ilgili henüz çok şey bilmesek de NVIDIA’nın bize yine ağzımızın suyunu akıtacak bir teknoloji şöleni sunacağı kesin.

Bu serinin oyun deneyimimizi nasıl değiştireceği konusunda ise “Daha iyi olacak.” demek yeterli olmayabilir. “Daha gerçekçi, daha akıcı ve daha inanılmaz olacak.” demek daha doğru olur.

Profesyonel tasarımcılar ve editörler için her şıp diye gerçekleşebilir.

Profesyonel grafik tasarımcıları ve video editörleri; RTX 50 Serisi'nin hızlandırılmış render süreçleri, gelişmiş görüntü işleme kabiliyetleri ve büyük bellek kapasitesi sayesinde projelerini daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabilecek.

Bu hızlandırma durumu yaratıcılıkta çağ atlatabilir. Çünkü artık teknik kısıtlamalar nedeniyle yaratıcılığınızı sınırlamanız gerekmeyecek. RTX 50 Serisi, hayal gücünüzün sınırlarını zorlamanız için size gereken gücü verecek.

Özetle NVIDIA'nın RTX 50 serisi, grafik kartları dünyasında yeni bir devrim yaratacak gibi görünüyor. Henüz birçok detayı netleşmese de sızıntılar ve spekülasyonlar bu yeni nesil kartların, oyun ve grafik tasarım dünyasında önemli bir yer edineceğini gösteriyor.

NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak gibi soruların cevapları için NVIDIA'dan gelecek resmî açıklamaları sabırsızlıkla bekliyoruz.

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