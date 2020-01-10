Geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamayla yeni web arayüzü üzerinde çalıştıklarını söyleyen yetkililer, verdikleri bir röportajda arayüzün hazır olduğunu ifade ettiler. "Yeni Facebook" olarak ifade edilen arayüz, ilkbaharın başlarında kullanıcılarla buluşacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, uzun zamandır bir değişimin içerisinde. Facebook yetkilileri, geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde yaptıkları bir açıklamada, yeni bir arayüz üzerinde çalıştıklarını ve bu arayüzün kullanıcıların yeni ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacağını söylemişlerdi. "Yeni Facebook" olarak isimlendirilen bu arayüz, yakın bir gelecekte tüketicilerin hizmetine sunulacakmış gibi görünüyor.

Facebook, son birkaç aydır rastgele seçtiği kullanıcılara söz konusu yeni web arayüzü deneyimini yaşatıp geri bildirim alma imkanı sağladı. Görünen o ki bu beta arayüzü kullanan Facebook kullanıcıları, iyi geri bildirimler vermişler ve bu da sosyal medya devini harekete geçirmiş. Çünkü Facebook'un yeni arayüzü, ilkbaharın hemen başında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Yeni Facebook, karanlık mod desteğine de sahip

CNET isimli popüler bir teknoloji sitesine röportaj veren Facebook yetkilileri, Yeni Facebook için her şeyin hazır olduğunu ve artık kullanıcıların hizmetine sunacaklarını açıkladı. Yetkililer, Yeni Facebook için tam tarih vermemiş olsalar da kullanıcılar, en geç mart ayının ortalarında bu yeni arayüzü kullanmaya başlayabilecekler.

Yeni Facebook, tüketicilere neler sunacak?

Facebook'un yeni web tasarımının en önemli yeniliği karanlık mod desteği. Karanlık mod, son birkaç yıldır çok popüler hale geldi ve insanlar, her yerde bu özelliği kullanabilmek istiyorlar. Facebook'un yeni tasarımı, kullanıcılara fazlasıyla yeterli bir karanlık mod desteği sunacak. Üstelik kullanıcılar, diledikleri şekilde karanlık mod özelliğini aktif yada deaktif edebilecekler.

Yeni Facebook, normal görünüm modunu da eskisine oranla daha parlak ve daha kullanışlı bir şekilde sunacak. Öyle ki Facebook'un yeni arayüzü, üst kısıma yerleştirilmiş bir gezinti çubuğu ve bu çubuğa eşlik eden geniş, dikey kenar çubukları sunuyor. Böylelikle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları sayfalara daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Facebook yetkilileri, Yeni Facebook'un neler sunacağı hakkında detaylı bir açıklama yapmadılar. Ancak kullanıcılar, Facebook'un yeni web arayüzü ile zaten çok kısa bir süre sonra tanışma imkanı yakalayacaklar. Böylelikle Facebook kullanıcıları, yeni web arayüzünün neler sunabileceğini tüm detaylarıyla deneyimleme imkanı yakalamış olacaklar.