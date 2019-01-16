Yeni Hyundai i10’un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hyundai’nin A segmentindeki temsilcisi i10, üçüncü nesliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Aracın ilk görüntüleri internette dolaşmaya başladı.

İlk olarak 2007 yılında hatchback modeliyle piyasaya sürülen i10, 2013 yılında yenilenmiş ve ikinci nesline kavuşmuştu. 2016 yılında bazı ufak değişiklikler yapılan ve makyajlanan i10, üçüncü nesliyle karşımızda.

Aracın, İsveç’te bir otoparkta fotoğrafları çekildi. Fotoğraflarda ilk dikkat çeken şey ise aracın üzerindeki ağır kamuflaj. Söylentiler, aracın aks mesafesinin bir önceki nesilden daha uzun olacağı yönünde. İkinci nesil araçların aks mesafesi 2835 milimetre idi.

Aracın far tasarımında çok büyük bir değişiklik yok, Hyundai bu araçta da aynı far tasarımını korumuş. Aracın sis ve gündüz farları da mevcut model ile aynı konumda. Arka farların tasarımında değişikliğe gidilmiş olabileceği konuşulsa da resimlerden pek bir şey anlaşılmıyor.

Aracın sunduğu motor seçeneklerinden bir değişiklik olup olmadığı da şu anda belli değil. Hyundai i10, 2. nesilde iki farklı motor seçeneğine sahip. Bunlar 1.0 litrelik, 66 beygir gücündeki üç silindirli motor ve 1.2 litrelik, 86 beygir gücündeki dört silindirli motorlar. Yeni nesilde ise Picanto’nun 100 beygir güç üretebilen 1.0 litrelik turboşarjlı üç silindir motorunu ya da ona benzer başka bir motoru görebiliriz.

Üçüncü nesil Hyundai i10, 2019 yılı sonlarında ya da 2020 yılı başlarında piyasaya çıkacak.