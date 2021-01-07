Yeni Lenovo IdeaPad 5 Pro, AMD Ryzen Mobil İşlemcili Olacak

Lenovo, 2021 yılı için yeni IdeaPad dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bu cihazlardan biri olan IdeaPad 5 Pro, AMD'nin Ryzen mobil işlemcisiyle gelecek.

2021 yılının gelmesiyle birlikte teknoloji firmaları da yeni modellerini açıklamaya başladı. Lenovo da yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikteki dizüstü bilgisayarlardan biri de IdeaPad 5 Pro oldu.

Firmanın açıklamasına göre bugüne kadarki en güçlü IdeaPad modellerinden biri olan IdeaPad 5 Pro, H serisi AMD Ryzen mobil işlemciyle ve yeni nesil NVIDIA GeForce RTX grafik işlemcilerle gelecek. Bazı varyasyonlar 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip olacak.

Geniş ekran, gelişmiş performans

Yeni IdeaPad 5 Pro, 16:10 ekran ölçülerine sahip. 16 inçlik dizüstünün ekran/yüzey oranı ise %90 olarak belirtiliyor. Bu da üretkenlik ve çoklu pencere kullanımında standart 16:9 ekranlardan daha kolay ve geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ekranın yenilenme hızı ise 90 Hz olarak açıklandı.

Lenovo ayrıca cihazın daha önceki IdeaPad modellerine kıyasla büyük bir dokunmatik paneli olacağını ve tuşlarının da gelişmiş, yumuşak basımlı tuşlar olacağını söyledi. Bu da daha kolay kullanım anlamına geliyor.

Yeni Lenovo IdeaPad 5 Pro baharda geliyor

Yeni IdeaPad 5 Pro modelleri, ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de Mart 2021 ile Mayıs 2021 arasında satışa çıkacak. Cihazın satışa çıkacağı bölgeler arasında ABD, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika yer alıyor.

Lenovo, bu modelin 14 inçlik bir varyasyonunu da çıkaracak. Kuzey Amerika'da çıkmayacak olan bu cihaz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya Mart 2021'de gelecek. Bu cihaz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Lenovo, IdeaPad serisi ile başarıya erişebilecek mi?